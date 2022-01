“Estamos muy orgullosos de la serie”: Cynthia Nixon reacciona a la polémica de Chris Noth y ‘And Just Like That’

En el primer episodio de And Just Like That, esperado revival de Sexo en Nueva York, el gran amor de Carrie Bradshaw moría de un infarto. Mr. Big, interpretado por Chris Noth, siempre había acompañado al personaje de Sarah Jessica Parker, y su fallecimiento lanzaba la serie de HBO Max a territorios inesperados… paralelamente a presagiar una grave controversia. A mediados de diciembre The Hollywood Reporter se hizo eco del testimonio de dos mujeres anónimas que acusaban a Noth de agresión sexual. Días después se unieron a estos cargos la cineasta Zoe-Lister Jones y la cantautora Lisa Gentile, utilizándolo como recurso para implantar la Ley de Supervivientes Adultos en Nueva York.

Esta ley permitiría juzgar a agresores por crímenes que han prescrito, como presuntamente es el caso de Noth. Poco después de que reflotara el escándalo mediático de su ruptura con la modelo Beverly Johnson y que una antigua trabajadora de Sexo en Nueva York, Heather Kristin, confirmara este comportamiento tóxico, HBO Max decidió eliminar la reaparición de Noth planeada para el último episodio de la serie, a emitirse este 3 de febrero. Cynthia Nixon, intérprete de Miranda Hobbes, ha compartido sus impresiones para Entertainment Tonight.

Noth ha asegurado que estas acusaciones son “categóricamente falsas” y puesto en duda el timing con el que han surgido (“es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz”) mientras era despedido de la serie The Equalizer donde trabajaba, y su agencia de representación le daba la espalda. En cuanto a su eliminación en el capítulo final de And Just Like That, Nixon ha sido clara: “Creo que tuvimos mucha suerte de que se pudieran hacer esos cambios. Y estamos muy orgullosos de la serie”. La actriz apoya, pues, la decisión de editar la escena en la que Carrie esparce las cenizas de Mr. Big por París, que habría sido donde viéramos un último cameo de Noth.

Desde que surgieron las acusaciones, las actrices de Sexo en Nueva York han cerrado filas en torno a las víctimas, apoyándolas y distanciándose de Noth. Gloria Allred, abogada de Gentile, pretende de hecho que este apoyo se traduzca en un impulso para la citada Ley de Supervivientes, pero por ahora solo se han dado declaraciones como las de Davis.

