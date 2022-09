'And Just Like That': John Corbett (Aidan) se suma a la segunda temporada

Tras el éxito de su primera entrega, And Just Like That ya calienta motores para la segunda temporada. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis retomarán una vez sus papeles como Carrie, Miranda y Charlotte, quienes después de hacer historia de la televisión en la treintena en Sexo en Nueva York ahora abordan la cincuentena.

Los nuevos episodios recuperarán a uno de los ex novios más recordados de la protagonista, Aidan Shaw, aquel interés amoroso interpretado por John Corbett, y que reaparecía de vez en cuando en la vida de Carrie, tal y como ha confirmado EW. Sarah Jessica Parker ha sido la primera en confirmar la noticia, afirmando en una entrevista para Entertainment Tonight: "Bueno, ya lo sabes, no puedo seguir siendo críptica con esto".

Como los fans de Sexo en Nueva York saben bien, Aidan era el novio de Carrie y su prometido tras haberle pedido matrimonio en la cuarta entrega de la serie original. La protagonista incluso llevó el anillo de compromiso en un collar para mantenerlo cerca de su corazón.

Sin embargo, Carrie llegó a romper el corazón de Aidan hasta en dos ocasiones en la ficción televisiva. Nos volvimos a reencontrar con él en la segunda película nacida de la serie, Sexo en Nueva York 2, durante las vacaciones de Carrie y sus amigas en Abu Dabi.

¿Y cómo podrían introducir al personaje en la segunda temporada de And Just Like That? Recordemos que Aidan es dueño del bar Scout, que abrió con su mejor amigo Steve Brady (David Eigenberg), al que ya vimos en la primera temporada. Tocará esperar para comprobar si aún hay chispas entre él y la protagonista.

De momento, HBO Max no ha dado más información sobre la segunda entrega del reboot, cuya primera temporada fue todo un éxito de audiencia, aunque no estuvo exenta de polémica. Desde que se estrenara a finales de 2021, y sin entrar en las acusaciones de acosos sexual a Chris Noth (Mr. Big), muchos fans criticaron el cambio de rumbo en la vida de personajes como Miranda, así como la ausencia de Samantha (Kim Cattrall).

