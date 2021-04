¿Cómo se siente Sharon Carter con el destino de Steve Rogers en ‘Vengadores: Endgame’?

El tercer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno no nos gustó demasiado, pero al menos contó con el regreso de Emily VanCamp como Sharon Carter, a quien no veíamos desde Capitán América: Civil War. De hecho, las actuales circunstancias del personaje están muy relacionadas con el film de los hermanos Russo, ya que ha dado con sus huesos en Madripoor y necesita limpiar su nombre como consecuencia de ayudar a Steve Rogers. Civil War contó, asimismo, con una escena muy polémica entre el fandom como fue el beso que compartía con Chris Evans, y que tenía connotaciones algo turbias.

Y es que la tía abuela de Sharon es Peggy Carter, el amor original de Steve. Las cosas se pusieron incluso más raras cuando en Vengadores: Endgame el Capitán América tuvo la oportunidad de viajar en el tiempo de forma que pudiera casarse con Peggy. Recientemente VanCamp le quitó hierro a la controversia (“Te tienes que reír”, dijo), pero tiene bastante interés malsano preguntarse cómo Sharon, enamorada de Steve, se ha podido tomar que el Capi haya viajado al pasado para vivir con su pariente. Entrevistada por Entertainment Weekly, VanCamp no ha mostrado muchos deseos de indagar en eso.

“Es una pregunta muy interesante, y una que nunca hemos llegado a tocar en Falcon y el Soldado de Invierno”, respondió la actriz. “No nos preocupamos de eso cuando regresamos a Sharon y desarrollamos de nuevo quién era, así que supongo que está abierto a la interpretación. No es algo que priorizáramos; creo que tiene cosas más importantes que hacer ahora”. Así que no, Falcon y el Soldado de Invierno no va a profundizar en cómo se siente Sharon ante este desplante. Lo que no quiere decir, claro, que el personaje no esté teniendo más oportunidades para desarrollarse de las que nunca tuvo en Civil War y Capitán América: El Soldado de Invierno, donde la conocimos.

“No he leído demasiado, pero la reacción que he encontrado es que la gente está muy contenta de verla, y de tener una versión diferente de Sharon a la que habíamos visto”, explica VanCamp. Sharon ha reaparecido en el quinto episodio y es de suponer que también lo haga en los dos últimos de la serie, donde según revelaron sus responsables asistiremos a un sorprendente cameo. Pero Sharon puede estar tranquila: no será ni el Capitán América ni ningún otro Vengador.