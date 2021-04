El episodio 5 de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ tendrá un cameo muy importante (pero no será Black Panther)

La promesa de un cameo espectacular apunta a convertirse en una tradición para las series del MCU destinadas a Disney+, inauguradas por Bruja Escarlata y Visión. En el caso de la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany al final se redujo a una broma del intérprete de Visión, pero parece que no ocurrirá lo mismo en Falcon y el Soldado de Invierno, que este viernes nos lanzó un angustioso (y sangriento) cliffhanger coronando su cuarto capítulo. A la serie dirigida por Cate Shortland le quedan dos episodios para llegar a su término, y al parecer el quinto y penúltimo contará con una aparición muy especial.

Así lo aseguró Malcolm Spellman, guionista de la serie, hace algunas semanas. Desde entonces y como era de prever el fandom ha estado lanzando teorías sobre quién podría ser este personaje, y los últimos acontecimientos de la serie han motivado a pensar que será alguien muy importante procedente de Wakanda. Quizá, el propio Black Panther que encarnó Chadwick Boseman antes de su muerte el pasado verano. ¿Le dio tiempo a Boseman a rodar una pequeña aparición en Falcon y el Soldado de Invierno? Spellman, finalmente, ha tenido que aclararlo vía Vanity Fair.

“Puedo asegurar que no va a pasar”, responde. “Sería honesto si así fuera. La muerte de Chad es algo muy importante y yo quería tanto a la persona como al personaje. Tenemos que ser muy cuidadosos y reflexivos acerca de cuándo debería aparecer, porque significó mucho tanto para mucha gente como para nosotros. Definitivamente no lo usaríamos como un ‘vuelve la semana que viene, ¡tal vez veas a Black Panther!’. Nosotros no lo haríamos, y él tampoco”. Gracias a la relación de Bucky con Wakanda Falcon y el Soldado de Invierno ya ha contado con la presencia de Ayo (Florence Kasumba), miembro de las Dora Milaje que protagonizaban una escena de acción en este cuarto episodio.

Sin embargo, esta aparición no implicará que veamos a T’Challa. Según apunta además Spellman, no se tratará de ningún Vengador en realidad, lo que ha conducido a que medios como Slash Film especulen con que en realidad se tratará de una estrella invitada: un nuevo actor o actriz encargado de interpretar a alguien que no hemos visto nunca en el MCU pero sí tiene cierto recorrido en los cómics. Podremos comprobarlo la semana que viene.