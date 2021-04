"Te tienes que reír": Emily Van Camp opina sobre el rechazo fan al beso más polémico de Marvel

Si te parece que Sharon Carter, alias 'Agente 13', ha sido uno de los personajes de Marvel más desaprovechados por el cine, no te preocupes: su intérprete, Emily Van Camp, está de acuerdo. Ahora que la heroína está de regreso en Falcon y el Soldado de Invierno, la actriz ha hablado con mucho humor sobre el momento más polémico de su personaje en el cine.

¿De qué momento hablamos? Pues del beso entre Sharon y Steve Rogers (Chris Evans) en Capitán América: El Soldado de Invierno. En su momento, muchos espectadores expresaron cierta grima ante la imagen del supersoldado enrollándose con la sobrina-nieta de su gran amor Peggy Carter (Hayley Atwell), algo que Van Camp despacha con un elocuente comentario.

"Hubo mucho rechazo [hacia la escena]", señala la actriz en una entrevista con Variety (vía IndieWire), reconociendo que la presencia de la Agente 13 en el MCU resultó postiza. "El problema con Sharon es que siempre hubo problemas para hacerla encajar, y esas películas son demasiado grandes, algo que es totalmente comprensible", señala.

Hablando sobre cómo el fandom se puso de uñas, Van Camp procura ser filosófica: "Mira, te tienes que reír. Algunas líneas argumentales funcionan, y otras no. Pero ya sabes, creo que [El Soldado de Invierno] fue una película fabulosa", explica.

De momento, Emily Van Camp se muestra orgullosa de la reaparición de una Sharon más potente. "Ya no es esa agente joven e ingenua: se ha endurecido. ¿Sabemos qué ha tenido que hacer para llegar a donde está ahora y sobrevivir? No. Pero tenemos la intuición de que no ha sido siempre fácil, y que los sacrificios que ha tenido que hacer no siempre valieron la pena. Ha estado guay ver ese peso sobre sus hombres que antes no tenía".