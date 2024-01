Así fue como ocultaron el embarazo de Megan Montaner en el rodaje de 'Entre tierras'

El día 11 de enero se estrenó en abierto para toda España Entre tierras, una producción propia de Atresplayer Premium, pero que Antena 3 decidió emitir en prime time meses después de que llegase a la plataforma de streaming, como ya pasó con Cristo y Rey. La ficción protagonizada por Megan Montaner volvió el pasado jueves a la cadena del grupo Atresmedia con su segundo episodio, y se podrá ver completa de manera totalmente gratuita.

La serie ambientada en la Almería rural de los años 60 llegó a Antena 3 un día después que Camilo Superstar, aunque se unió al catálogo de Atresplayer Premium en el mes de septiembre. Entre tierras se grabó justo un año antes, entre septiembre y octubre del año 2022, y en el set de rodaje tuvieron que hacer virguerías para ocultar un secreto: Megan Montaner estaba embarazada de seis meses de su futuro segundo hijo.

¿Cómo se ocultó el embarazo de Megan Montaner?

Los ocho capítulos de los que consta Entre tierras estuvieron dirigidos por tres directores, Humberto Miró, María Togores y Pablo Guerrero, y todos utilizaron varias triquiñuelas para que no fuera evidente en cámara que Megan Montaner, que interpreta a María, estaba embarazada. El más recurrente fue la utilización de planos cortos o muy cortos de la actriz, y en el caso de que tuviesen que grabar alguna secuencia en la que se viera a la actriz de 30 Monedas de cuerpo entero, usaron otro de los trucos más sencillos pero efectivos: el vestuario.

Así usaron los planos cortos y vestuario holgado para ocultar el embarazo de Montaner. Atresplayer

Utilizar las prendas para ocultar un embarazo ha sido uno de los métodos más usados a lo largo de la historia para este propósito, por eso no es de extrañar que el equipo de vestuario vistiese a Megan Montaner con ropa muy ancha y holgada para que no se notase la barriga de la actriz. En la gran mayoría de escenas de Entre tierras, María está vestida con chaquetas amplias, suéteres sueltos o blusas muy poco ajustadas. Otro pequeño truco visual que se empleó fue usar varios objetos, con los que la protagonista se tapaba la barriga y así no dejaba entrever que estaba esperando a su segundo hijo, que finalmente nació en enero de 2023.

¿Cuándo se emite 'Entre tierras' en Antena 3?

Los espectadores podrán comprobar estos pequeños trucos todos los jueves en Antena 3, ya que Entre tierras se emite semanalmente ese día a partir de las 22:45 hora peninsular. De momento ya se han estrenado dos capítulos de la serie, por lo que todavía quedan por estrenarse otros seis episodios más.

