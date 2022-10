'Community': Dan Harmon cree que Donald Glover podría volver para la película (pero olvidaos de Chevy Chase)

La semana pasada el Six Seasons and a Movie se hizo realidad. Todo empezó con un chiste recurrente de Community, que de forma meta proponía que la serie se prolongara durante seis temporadas y una película. Cuando la serie de Dan Harmon fue cancelada en su quinta entrega pareció que la cosa se quedaba ahí, pero entonces hubo una sexta. Y la sexta terminó. Y ahora los fans querían la película correspondiente, organizando una iniciativa en redes sociales que apoyaron tanto los intérpretes como el mismo Harmon. Finalmente Peacock, plataforma de streaming vinculada a NBCUniversal, ha sido la responsable de traer de vuelta a los alumnos de la universidad de Greendale.

Lo hará a través de, sí, una próxima película que aún no tiene fecha de estreno, pero continuaría los acontecimientos de la serie con gran parte del reparto original. Los miembros que volverían fueron anunciados según la película se concretó: Joel McHale, Danny Pudi, Allison Brie, Gillian Jacobs y Ken Jeong. Faltaban Chevy Chase, Yvette Nicole Brown y Donald Glover, que en el tiempo transcurrido desde el final de Community ha triunfado con Atlanta. Harmon y Andrew Guest desarrollarían la película como ya hicieron con la serie, pero la ausencia de los intérpretes citados ha sido muy comentada.

Hasta el punto de que, en un encuentro durante la Comic Con de Nueva York, le han preguntado por ella a Harmon. Según recoge Variety, el también creador de Rick y Morty ha dado esperanzas al fandom con la posible vuelta de Glover, diciendo que es casi seguro que aparezca en la película aunque aún no haya nada oficial. “Creo que Donald va a venir, basándome en el boca oreja, pero es que el acuerdo no es oficial o no lo es aún. Sería difícil comprometerse a hacer esto sin Donald. Así que creo que va a volver. Creo que si hay nombres que faltan en la lista, es porque los nombres que están en la lista están bastante blindados como para decir que están en ella. Cualquiera que no lo esté, simplemente no es el caso aún. No hay nada oficial para quienes están fuera”.

Esto incluye tanto a Brown como a Chase, posiblemente el elemento más incómodo del fenómeno Community. El actor abandonó la serie en la cuarta temporada, luego de que cundieran rumores de que tenía un comportamiento conflictivo en el set y había dirigido apelativos racistas contra Glover. Cuando estos rumores saltaron a la prensa Chase dijo que “le importaban una mierda”, y desde entonces ha estado desvinculado de Community. Así las cosas, Harmon está seguro de que no habrá ni rastro de Chase en la película que preparan. “Ni siquiera sé si es legal que vuelva. Esto puede estar fuera de mis manos. Puede que haya algo que firmé con una compañía de seguros”, dijo con retranca.

