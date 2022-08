El creador de 'Community' confirma que están desarrollando la continuación: "Definitivamente va a haber una película"

Han pasado ya casi siete años desde que nos despedimos de Britta (Gillian Jacobs), Annie (Alison Brie), Jeff (Joel McHale), Abed (Danny Pudi), Shirley (Yvette Nicole Brown) o el señor Chang (Ken Jeong), entre otros. Siete años por el desierto con la vana esperanza de volver a ver reunidos a los protagonistas de Community, probablemente una de las series de comedia más originales y entretenidas de los últimos años. No obstante, parece que un pequeño rayo de esperanza en forma de confirmación se ha dejado ver.

Dan Harmon, creador de Community y máximo responsable de la serie junto a los hermanos Russo (que a lo largo del MCU se han encargado de enchufar estudiantes de Greendale), ha confirmado la noticia. "Hay un esquema para ello", comentaba Harmon en una reciente entrevista al ser preguntado por el estado de esta supuesta película que continuaría la serie.

"Hay un producto elaborado y lanzado al mundo. Supongo que eso es lo real que es. Probablemente eso sea suficiente para que la gente se enfade cuando no haya nada dentro de un año. Eso no significa que vaya a haber una película mañana. Significa que definitivamente va a haber una", aclaraba el creador de la serie, quien no puede dar muchas más pistas como por ejemplo quién regresaría en esta continuación. Varios de los personajes fueron bajándose del barco paulatinamente por distintos motivos, como fue el caso de Pierce Hawthorne (Chevy Chase) o Troy Barnes (Donald Glover).

Por otro lado, Harmon también ha insistido en dar crédito a los resistentes fans por defender "Community" después de tantos años, pues sin ellos ni siquiera sería posible pensar en una posible película. Aun con todo, la realidad es que no hay una fecha fijada para la película, y podría pasar cerca de una década antes de que se ponga en marcha, a pesar de que el reparto ha dicho que está dispuesto a reunirse. Harmon advirtió que las promesas de un largometraje podrían considerarse una "tortura psicológica" para los amantes acérrimos de Community, pero lo que parece claro es que igual hay que esperar a que todos los actores alcancen la edad de Pierce. ¿Quién se imagina una Community de jubilados en Greendale?

