El cocreador de 'Los Simpson' confirma que Homer seguirá estrangulando a Bart: "No vamos a cambiar nada"

34 años han pasado ya desde el estreno de Los Simpson en 1989. En total, 35 temporadas en las que la familia más famosa de la televisión ha presenciado una interminable serie de alteraciones en la sociedad, la tecnología y la cultura. Los tiempos cambian, y los divertidos personajes amarillos también han tenido que hacerlo.

Una de las bromas más usadas es el estrangulamiento de Homer a Bart cuando este último hacía trastadas. En su día desató muchas risas, pero se ve con otros ojos desde la mirada actual. Casualmente, este cliché particular de Los Simpson lleva varios años sin aparecer, por lo que muchos fans asumieron que fue una medida premeditada.

Esta idea adquirió más relevancia tras la emisión de uno de los primeros episodios de la nueva temporada, concretamente en el tercero. Una nueva familia se instala en el vecindario, y al conocer a los Simpson, quedan sorprendidos por la fuerza con la que Homer estrechaba la mano. El patriarca le confiesa posteriormente a Marge, su mujer, que tantos años estrangulando a Bart merecieron la pena. "Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado", aseguró acto seguido.

La audiencia interpretó esta escena como la justificación a la pérdida de esta broma tan utilizada durante tres décadas. Sin embargo, su cocreador James L. Brooks aclaró que Homer no dejará de estrangular a Bart. "No penséis por un segundo que vamos a cambiar algo", afirmó el productor a People.

"Nada está siendo suavizado. Nada, nada, nada. Seguirá estrangulándolo, si quieres usar ese horrible término para referirte a eso. Su padre seguirá amándolo de una manera específica", añadió Brooks. Sin embargo, algo sí ha cambiado, puesto que esta escena no se produce desde la temporada 31, que se emitió entre 2019 y 2020.

No deja de ser curioso que se haya desestimado un recurso tan habitual en la serie, aunque uno de sus creadores se esfuerce en hacer ver que no se ha producido ninguna modificación deliberada. El productor también mostró una ilustración de Homer agarrando del cuello a Bart. El pequeño tenía en su mano un móvil con el texto "Los Simpson: no más estrangulamientos", mientras que su padre le gritaba: "¡Por qué, pequeño clickbaiting!".

Los creadores de Los Simpson no quieren dejar de lado una de sus bromas más utilizadas. MAtt Groening

Parece que los directivos de la serie no están dispuestos a eliminar una de sus bromas más recurrentes, aunque hoy en día pueda implicar una serie de polémicas. Habrá que ver entonces si el discurso de Homer en el 35x03 fue sincero o si realmente no ha cambiado su manera de tratar a su primogénito.

