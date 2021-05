China censura ‘Friends: The Reunion’ por la aparición de Lady Gaga, BTS, Justin Bieber y los fans gays

No es algo nuevo, pero de un tiempo a esta parte sorprende la ferocidad con la que las autoridades chinas están modificando algunos de sus estrenos estadounidenses. Más allá de estudios como Disney que autocensuran sus propias películas para que puedan llegar al país, existen casos recientes como Bohemian Rhapsody, que perdió escenas por el camino a cuenta de su contenido LGTB. Friends: The Reunion, el lanzamiento del que todo el mundo habla, tampoco se ha librado de esta censura, y su trato en China ha canalizado varias tensiones internacionales a través de la eliminación de seis minutos para el estreno en las plataformas de streaming iQiyi, Youku y Tencent Video.

La duración original de Friends: The Reunion, estrenada originalmente en HBO Max, es de 1:43:50. Luego de experimentar varios cortes, en iQiyi apareció con 1:37:54, en Youku con 1:40:16 y en Tencent Video con 1:39:23, para que horas después estos dos últimos servicios igualaran el metraje de iQiyi. ¿Qué es lo que se ha perdido? Tal y como recoge Variety, las apariciones de los artistas invitados Justin Bieber, Lady Gaga y la banda de K-pop BTS, junto a las declaraciones de dos fans gays, la mención a aquella vez que Joey y Chandler originaron sobre Monica para ayudarla con una picadura de medusa, y la escena en la que el mismo Joey aparecía en calzoncillos con una foto de David Schwimmer.

¿Qué sentido tienen estas omisiones? Pues, para empezar, BTS tiene una relación complicada con el gobierno chino, ya que hace unos meses aceptó un premio que celebraba su contribución a las relaciones entre EE.UU. y Corea del Sur. Durante el acto ninguno de los miembros de la banda mencionó la muerte de soldados chinos durante la Guerra de Corea, algo que provocó duras críticas por parte de grupos nacionalistas chinos. Lady Gaga, por su parte, fue declarada "non grata” en el país por reunirse en 2016 con el Dalai Lama, y Justin Bieber fue criticado en 2014 por fotografiarse en el santuario de guerra de Yasukuni, en Tokio.

Dicho santuario honra a los soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial, y a resultas de esto la Oficina Municipal de Cultura de Pekín, un año después, prohibió formalmente al cantante actuar dentro de sus fronteras, por sus “malos comportamientos” tanto dentro como fuera del escenario. En el corte original de Friends: The Reunion BTS aparecía en una entrevista expresando su amor por la serie, mientras que Lady Gaga tocaba Smelly Cat junto a Lisa Kudrow. En la versión china Kudrow solo aparece cantando una estrofa para pasar a la siguiente escena, y tampoco hay rastro de Justin Bieber disfrazado de Sputnik durante el desfile de disfraces que se produce en cierto momento del especial.

¿Qué ha pasado con los fans?

No solo las estrellas de la música han desaparecido en el montaje chino de Friends: The Reunion: también ha ocurrido lo propio con dos fans LGTB que contaban a cámara lo mucho que la serie original les había ayudado hace años. Ricardo, un espectador alemán, contaba: “yo era un hombre gay que quería tener el pelo como Jennifer Aniston; puedes imaginarte lo solo que me sentía a veces”. Mientras que una joven, poco después, animaba a su novia a aparecer en plano diciendo “como todo Chandler, al final encontré a mi Monica”.

Aún es pronto para valorar las reacciones a esta agresiva edición de The Reunion, aunque varios fans ya han asegurado estar “desconcertados” tras toparse con la versión mutilada de un programa tan esperado. “¿Estamos volviendo a la dinastía Qing aislacionista, cerrada al resto del mundo?”, se preguntaba un usuario en las redes sociales. Lo cierto es que Friends, al igual que sucede en múltiples partes del mundo, es todo un fenómeno de masas en China, con un respaldo fan tan enorme que no se reparó en gastos a la hora de adquirir el formato de manos de HBO Max.

Y en efecto las audiencias de iQiyi, Youku y Tencent Video han acompañado, pero una vez la censura ha sido descubierta las consecuencias han ido mucho más allá de las quejas puntuales. Parte del público, harto de este tipo de movimientos, ha resuelto hacerse con copias piratas de Friends: The Reunion, mientras que incluso una plataforma como Bilibili se las ha apañado para estrenar una versión sin censura, y por supuesto sin autorización gubernamental.

