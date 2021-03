[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN]

48 minutos. El final de Bruja Escarlata y Visión es el episodio más largo de la serie, y cada minuto de él está más que justificado. El octavo episodio se despedía con varios cliffhangers y el noveno, pura acción y emoción, los aborda todos. Este final arranca justo donde dejamos la trama, con Agatha (Kathryn Hahn) sosteniendo a los pequeños gemelos Maximoff frente a Wanda (Elizabeth Olsen).

Tras liberar a sus hijos del control de la bruja, la protagonista ataca a Agatha, pero esta absorbe su poder, como ya hiciera con sus compañeras de aquelarre en Salem. "Cojo el poder de quienes no lo merecen", le explica. Tras este 'robo' de poder, Wanda observa su mano podrida, muerta. Agatha le propone entonces un trato: que le dé su magia a cambio de que ella la deje quedarse con Westview. ¿La respuesta de Wanda? Le lanza un coche.

El Visión (Paul Bettany) de S.W.O.R.D. ataca a Wanda (Elizabeth Olsen)

Entra en escena el Visión (Paul Bettany) blanco y sin sentimientos de S.W.O.R.D., para sorpresa de la protagonista. El androide empieza a aplastar la cara de la protagonista. Suerte que llega el Visión creado por la protagonista y la salva, antes de enfrentarse a su otro yo. Agatha es la que mejor resume la situación: "Tu ex y tu novio en la misma fiesta. A quién vas a elegir, ¿Wanda?".

Mientras los dos Visiones se enfrentan en los cielos (ríete tú de aquel encontronazo del Capitán América consigo mismo enEndgame)y Wanda va en busca de Agatha, vemos a Rambeau (Teyonah Parris) encerrada en una casa, vigilada por el falso Pietro (Evan Peters).

El principio del fin de una sitcom

Mientras en los cielos de Westview, Visión lucha contra Visión ("Wanda Maximoff debe ser neutralizada, Tú debes ser destruido"), no muy lejos de ahí, en el campamento de S.W.O.R.D., los agentes entregan a Tyler Hayward (Josh Stamberg) a Jimmy Woo (Randall Park). El plan del director es hacer creer a todos que el Visión que ha creado es el que resucitó a Wanda, pero Jimmy se las apaña (un imperdible siempre es el mejor truco de magia) para pedir a sus compañeros del FBI que vayan para allá.

De regreso en la localidad creada por Wanda, esta encuentra a Agatha en el centro de Westview. La todopoderosa bruja le desvela que hay un capítulo entero dedicado a ella en el Darkhold, libro de los Pecados o de los Hechizos en los cómics de Marvel. "Es el libro de los condenados", le dice Agatha, haciéndolo aparecer antes de leer: "La Bruja Escarlata no nace, se forja. No tiene aquelarre ni necesita encantamientos". La protagonista insiste en que no es una bruja.

Sin embargo, Agatha prosigue: "Tu poder supera al del Hechicero Supremo. Tu destino es destruir el mundo". Y, para probar lo que dice, la enfrenta a los vecinos de Westview, liberándolos antes del control mental de Wanda.

Wanda se desespera

No muy lejos de ahí, en la "madriguera de Pietro" ("un sitio para estar de tranquis mientras la señora está creando problemas"), Monica no tarda en descubrir que este es en realidad Ralph Bohner y, tras inmovilizarlo, le arranca el collar con el que Agatha lo controlaba. Los gemelos, por su parte, deciden ir a ayudar a su madre cuando Billy, telépata, se da cuenta de que los vecinos la están acorralando. "Cuando dormimos, tenemos tus pesadillas", "Sentimos tu dolor", "Tu pena nos envenena", "Déjanos marchar", le reprochan.

Wanda, que creía que los mantenía a salvo y en paz, empieza a desesperarse y estalla (literalmente), casi ahogando a los habitantes de Westview en el proceso. Entonces, la protagonista les promete que los dejará marchar y Agatha le pide que lo haga ahora: "Los héroes no torturan a gente". La brujita lanza un rayo rojo a su barrera protectora para dejar a los vecinos salir, momento que S.W.O.R.D. aprovecha para entrar en el lugar.

Familia y paradojas

Con la apertura del Hex, Visión y los gemelos están descomponiéndose, tal y como presencia una asustada Wanda. "Tú ataste a tu familia a este mundo retorcido", la explica Agatha: "Y ahora uno no existe sin el otro. Salva Westview o a tu familia". La protagonista, desesperada, vuelve a cerrar la barrera protectora.

Agatha vuelve a absorber el poder de Wanda cuando esta protege a su familia de su ataque. Ambas manos de la protagonista están ahora negras, como sin vida. En ese momento, llegan al centro del pueblo los vehículos de S.W.O.R.D. y el Visión controlado por Hayward.

Mientras los androides pelean en la biblioteca, Wanda va en busca de Agatha, dejando a los gemelos a cargo de los agentes de S.W.O.R.D. Los pequeños cuentan con la ayuda de Monica, convertida en Photon, cuyo cuerpo evita que las balas de Hayward alcancen a Billy y Tommy. Justo cuando Hayward intenta escapar, Darcy (Kat Dennings) aplasta su vehículo con la furgoneta del circo: "Que se divierta en la cárcel", le dice.

Visión contra Visión, y Monica Rambeau (Teyonah Parris)

En la biblioteca, el Visión colorido consigue detener a su contrincante blanco con la paradoja del Barco de Teseo. Según esta, las tablas originales del barco que se expone en un museo se cambian cuando se pudren, pero cuando ya no quedan tablas originales para el recambio, ¿sigue siendo el Barco de Teseo? Y si las tablas se restauran, ¿lo es? Como el barco, ninguno de ellos es el verdadero Visión, y ambos lo son. Así, el Visión colorido devuelve al Visión blanco todos sus recuerdos y este, que vuelve a ser el androide que conocíamos, huye.

Wanda, por su parte, obliga a Agatha a volver a su pasado, al momento en el que mató a su aquelarre. Las brujas reviven ante una asustada y suplicante Agatha. Sin embargo, estas se dirigen a Wanda y terminan por atarla y situarla donde segundos antes estaba Agatha. "Eres la Bruja Escarlata", le dice la madre de Agatha: "Precursora del Caos".

Entonces, se forma sobre la cabeza de la protagonista una corona con dos puntas, como la del traje original del personaje. "Dame tu poder y corregiré los fallos de tu hechizo original", la propone Agatha una vez más, prometiéndole que todos vivirán en paz en Westview, sin dolor. Ella opta por desquitarse de las brujas que la sostienen y regresar al presente para enfrentarse a Agatha en los cielos rojos de la ciudad.

La decisión de Wanda

Con cada lanzamiento de poder, Wanda se debilita y refuerza a Agatha, que absorbe toda su energía. "Sobre nuestro traro. Una vez lanzado, un hechizo no se puede cambiar", le dice Agatha tras haberla drenado: "Este mundo que has creado siempre estará roto. Igual que tú".

Suerte que la protagonista tiene un as en la manga: cuando Agatha intenta atacarla con su magia, no sale nada de sus manos. Wanda recupera su color de piel y muestra una runa detrás de ella y otra detrás de Agatha. Como Agatha le enseñó, en un espacio dado, solo la bruja que las echó puede usar su magia. "No necesito que me digas quién soy", dice la protagonista, con la corona de poder otra vez sobre su cabeza.

Tras recuperar toda su magia, Wanda por fin se convierte en la Bruja Escarlata, con corona y el mejor traje del MCU. Derrotar a Agatha y decide encerrarla en Westview. "Te daré el papel que elegiste: la vecina cotilla". "No sabes lo que has desatado", le advierte Agatha: "Vas a necesitarme". "Si es así, sé dónde encontrarte", le responde, antes de volver a convertirla en Agnes.

Wanda se convierte en Bruja Escarlata

La bruja deshace el Hex y todo va volviendo a la normalidad en Westview. Eso sí, Wanda debe renunciar a la familia que ha creado. Después de acostar y despedirse de los gemelos, comparte una última charla con Visión antes de que los alcance el Hex. Su marido le pregunta qué es él. "Eres el trozo de la Gema de la Mente que vive en mí", le dice. "Eres mi tristeza y mi esperanza. Pero, sobre todo, eres mi amor". "Quién sabe quién seré después", le responde él a Wanda. Con un beso y la promesa de otro futuro reencuentro, se despiden.

Todo desaparece y Wanda vuelve a estar entre los restos de la casa que iba a construir con Visión. Camina al centro del pueblo, donde los vecinos la mira con enfado y recelo. Allí, Monica le dice que estos nunca sabrán todo lo que ha sacrificado por ellos. "¿Tú no me odias?", le pregunta la protagonista. "Si tuviera la oportunidad y tu poder, traería de vuelta a mi madre". Tras disculparse por el daño causado, la protagonista promete que va a tratar de entender su poder y huye volando vestida de Bruja Escarlata antes de que la capturen.

Dos escenas postcréditos

A falta de una, este final nos ha dejado dos escenas postcréditos fundamentales para el futuro del MCU. En la primera (minuto 41), Jimmy Woo está poniendo orden en Westview cuando se reencuentra con Monica. Darcy se ha ido porque "los informes son para los débiles", le informa, "pero le podemos agradecer eso", dice señalando a un Hayward esposado.

Una agente busca entonces a Monica y le pide que vaya al cine, donde alguien la espera. Allí, la agente adopta su forma original de Skrull y le dice que una amiga de su madre la envía. Sí, es Capitana Marvel. "Ha oído que no la dejan volar. Querría reunirse con usted", le dice. "¿Dónde?", pregunta Monica, a lo que la Kree responde señalando al cielo.

La segunda escena postcréditos (minuto 45) nos traslada a un paisaje montañoso y nevado. En una cabaña situada frente a un lago en ese paraíso aislado, nos encontramos a Wanda tomando café mientras un plano secuencia nos conduce a un cuarto interior en el que Bruja Escarlata lee el Darkhold. Entonces escucha: "¡Mamá, socorro!" "Mamá, ¡ayuda!".

Las dos escenas postcréditos

La primera escena sienta las bases para Capitana Marvel 2, en la que Monica se reencontrará con Carol Danvers (Brie Larson), la mejor amiga de su madre. La película, que se estrenará en otoño de 2022 dirigida por Nia DaCosta, transcurrirá en la actualidad (la primera ocurría en los 90) y, además de Rambeau, podremos ver a la Ms. Marvel de Iman Vellani (que antes estrenará su serie).

En cuanto a la segunda escena postcréditos, sin duda deja las puertas abiertas al regreso de Billy y Tommy (recordemos que en los cómics son los héroes Wiccan y Speed). En el cómic Dinastía de M, uno de los más emblemáticos de Bruja Escarlata, esta usa su Magia del Caos para resucitar a los pequeños, aunque estos terminaban siendo los hijos de otros. Hola, Jóvenes Vengadores.

Y ahora, ¿qué?

Wanda estará de regreso en el MCU en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ahora que está intentado aprender y comprender su poder, no es de extrañar que se reencuentre con el Hechicero Supremo, al que además Agatha ha aludido en este episodio, asegurando que Bruja Escarlata es más poderosa que él.

Asimismo, tanto Spider-Man: No Way Home como la secuela de Doctor Strange abrirán las puertas al multiverso. Sin embargo, Agatha advierte a Wanda al final de la serie de que ha desatado con su fuerza algo que no entiende. ¿Será el multiverso? ¿Y qué ha sido del Visión real? ¿Dónde se ha ido?

Pese a no traernos de vuelta a los X-Men como se rumoreaba, ni dar pistas sobre Mefisto o Nicholas Scratch (algo que decepcionará sin duda a muchos fans), este último episodio ha estado a la altura de una de las apuestas más originales y dementes del MCU. Su desenlace ha sido puro Marvel, el equilibrio justo entre acción, emoción y pistas sobre el futuro de este universo en constante expansión.

Fotogramas del episodio 9

Si algo ha demostrado esta serie es que Marvel aún es capaz de sorprendernos, y mucho, sobre todo en pequeña pantalla, donde ahondará en personajes secundarios de las películas. Sin duda, el viaje de Wanda, con una brillante Elizabeth Olsen al timón, ha sido uno de los más gozosos y vertiginosos entre los héroes vengadores, un duelo pasado por sitcoms que ha demostrado que no hay género que se le resista a la actriz.

Dándole la réplica, otros sobresalientes Paul Bettany y Kathryn Hahn, a quien nos morimos de ganas por seguir viendo en el MCU (por favor, que nos traiga sus mejores momentos en las viñetas con los Cuatro Fantásticos). Haya segunda temporada o no, la historia de Wanda y sus aliados no ha acabado, y nosotros solo podemos celebrar que así sea.

Bruja Escarlata y Visión está disponible en Disney+.