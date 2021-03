¿Tendrá 'Bruja Escarlata y Visión' segunda temporada? Esto sabemos

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN]

En menos de 48 horas, Disney+ estrenará el último episodio de Bruja Escarlata y Visión, sin duda uno de los fenómenos televisivos de este año (y eso que solo estamos en los primeros meses). Elizabeth Olsen y Paul Bettany por fin han tenido el tiempo en pantalla que merecían para profundizar en Wanda y Visión, y en su maravillosa historia de amor.

Aquella ficción que empezó como un homenaje único e inesperado a la historia de la sitcom norteamericana se ha vuelto más y más marvelita (en el mejor sentido de la palabra) a medida que han ido pasando las semanas y, ahora, queda esperar un clímax final cargado de acción y emoción, con la protagonista haciendo frente a varios frentes abiertos: por un lado, esa Agatha Harkness (Kathryn Hahn), cuyas intenciones no están de todo claras aún; y, por otro, el Visión pálido de S.W.O.R.D.

A la espera de saber qué pasará en el desenlace de Bruja Escarlata y Visión,los fans ya empiezan a preguntarse si la serie tendrá o no segunda temporada. Los responsables de la serie se han referido a esta cuestión en varias entrevistas recientes. El director Matt Shakman ha asegurado a Collider que, de momento, no hay planes para una continuación.

"Me encanta trabajar para Marvel, es el mejor lugar del mundo. Son geniales con los cineastas y he tenido un gran viaje con esta serie", ha afirmado: "No tenemos ningún plan para una segunda temporada. Eso podría cambiar, por supuesto. Todo depende de cuál sea la historia. Estábamos muy enfocados en contar esta historia en nueve episodios y, con suerte, llegar a un desenlace que sea satisfactorio y sorprendente".

En unas declaraciones que recoge The Independent,Kevin Feige, jefazo de Marvel Studios, también ha hablado de la posible segunda temporada en los mismos términos que Shakman, afirmado que "espera" que haya una nueva entrega, pero sin comprometerse a ello: "Llevo en Marvel lo suficiente como para decir un sí o un no definitivos a cualquier cosa".

"Lizzy Olsen irá de Bruja Escarlata y Visión a Doctor Strange", ha añadido, refiriéndose a la participación de Olsen en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que ya se está rodando en Londres y se estrenará en 2022: "Esperamos que haya parte dos y parte tres, pero estamos enfocados en la parte uno", ha afirmado volviendo a la serie. "A veces, y sin haberlo anunciado aún, pensamos y planeamos segundas temporadas para algunas de las series", ha contado.

En enero, Elizabeth Olsen tampoco cerraba las puertas a una segunda entrega de Bruja Escarlata y Visión, aunque tampoco confirmaba nada. En una entrevista con Collider, la actriz era preguntada por si la secuela de Doctor Strange daría pie a una segunda entrega de la serie. La californiana se reía antes de decir: "Supongo que la respuesta es que la serie podría tener una segunda temporada". Tras esta contestación, Olsen añadía que no estaba segura de ello porque no tiene esa información.

De momento, todo indica que Marvel Studios no está trabajando oficialmente en una segunda entrega de la serie, pero conociendo el secretismo que se gasta para estas cosas y después de que Bruja Escarlata y Visión se haya convertido en semejante fenómeno, no sería de extrañar que en unos días, probablemente tras el estreno del desenlace, dieran luz verde a una continuación.

Bruja Escarlata y Visión está disponible en Disney+.