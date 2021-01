'Bruja Escarlata y Visión' debería introducir a los 'X-Men' en el MCU (y es posible que lo haga)

En diciembre, cuando Marvel Studios anunció su abrumadora agenda de estrenos en cine y TV para los próximos años, más de uno se preguntó dónde diablos estaban los X-Men. Hasta los Cuatro Fantásticos, gafes oficiales en eso de dar el salto a la gran pantalla, habían pasado el corte del estudio comandado por Kevin Feige, pero no había rastro de gen-X en sus planes.

Hace unas semanas, la confirmación de que Deadpool 3 llegaría al MCU (y con el calificativo R) volvía a avivar las esperanzas de ver a los mutantes, aunque tocará esperar hasta después de la Fase 4. Sin embargo, puede que, en realidad, esta reunión marvelita llegue antes que la película del mercenario bocazas y nos reencontremos con los alumnos del profesor Charles Xavier (ya sea con el rostro de Patrick Stewart o con el de James McAvoy) en un futuro muy próximo.

Bruja Escarlata y Visión, la primera serie de Marvel Studios para Disney+, es, sin duda, la mejor puerta de entrada para los X-Men y, además, es muy probable que los creadores se traigan algo entre manos. Lanzamos hipótesis en tres, dos, uno...

Yo soy tu padre

En Vengadores: La era de Ultrón, todo el mundo se refería a Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) y Bruja Escarlata como "mejorados" ("enhanced", en inglés). Se trata de una artimaña de Marvel para no usar el término "mutante", vinculado a la saga X-Men y, por tanto, a Fox por aquel entonces. Sin embargo, los gemelos tenían en los cómics un ilustre padre: el mismísimo Magneto.

Creada por Stan Lee y Jack Kirby, Wanda Maximoff debutó en X-Men #4 (1964). Magneto, tras la muerte de su hija Anya, terminó con toda la humanidad, algo que hizo que su esposa Magda huyera lejos de él embarazada de gemelos. En los Montes Balcanes, dio a luz a Wanda y Pietro, aunque terminó muriendo en el parto. Estos no se reencontrarían con su padre hasta su adolescencia, cuando los ficharía para la Hermandad de Mutantes Diabólicos, enemigos de los X-Men

Bruja Escarlata en los cómics

Afortunadamente, y con mediación del propio Iron Man, la poderosa hechicera y su veloz hermanito terminaron por encauzar sus vidas y se unieron a los vengadores.

Aunque Marvel Studios cambió el origen de los hermanos sokovianos, no sería de extrañar que ahora, con los derechos de los personajes de Fox, quiera recuperar el gen mutante de Wanda e incluso reunirla con su padre, ya sea este Ian McKellen o Michael Fassbender.

Evan Peters y el multiverso

He aquí una información que refuerza nuestra teoría, ya que uniría los universos del MCU y de los X-Men de Fox (en lugar de reiniciar la saga mutante): la semana pasada saltaban las alarmas sobre el posible regreso de Pietro, el hermano de Wanda, al MCU, pero con el rostro de Evan Peters.

Rodri Martín, actor de doblaje español que pone voz a Peters, publicaba (y posteriormente borraba) en Twitter el siguiente mensaje: "Desde ayer, ya tenéis disponible en Disney+ Bruja Escarlata y Visión, la primera serie de Marvel Studios donde tengo el privilegio de volver a prestar voz a Evan Peters en el papel de Pietro".

Evan Peters, el Quicksilver de Fox

Sí, Pietro, el hermanísimo de Wanda, ese que había fallecido en La era de Ultrón con la cara de Aaron Taylor-Johnson. Así pues, es posible que Wanda se encuentre próximamente con su hermano Peter Maximoff, aunque se trate del Quicksilver de otro universo (el de Fox), lo que a su vez dejaría las puertas abiertas a más posibles apariciones de mutantes del otro estudio en la serie.

Además, la Fase 4 del MCU tiene como una de sus máximas abrirse al multiverso marvelita, por lo que no sería descabellado que Bruja Escarlata y Visión vaya en esa dirección, sobre todo, teniendo en cuenta que Wanda se pasará por Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Después de ver la que tienen montada con Spider-Man 3, ¿de verdad a uno le sorprende que podamos ver a los 'mutis' de Stewart y compañía en el MCU?

¿A quién se refiere Paul Bettany?

Ayer mismo, Paul Bettany adelantaba un cameo apoteósico en la serie, un cameo que aún no se había filtrado. Aunque el actor no daba más detalles sobre este intérprete ni sobre el personaje al que dará vida, sí que prometía que compartirá con él varias escenas "bastante intensas".

Imagen promocional de 'X-Men: Días del futuro pasado'

"He trabajado con un actor con el que siempre he querido trabajar y hemos tenido fuegos artificiales juntos", aseguraba: "La escena es genial y creo que la gente se va a emocionar mucho. Siempre he querido trabajar con este tío y las escenas son bastante intensas".

¿Tensión suegro y yerno? El británico podría estar refiriéndose fácilmente a Ian McKeller, todo un veterano de la actuación. También a Patrick Stewart, o a alguna de las estrellas que han formado parte de la patrulla X en gran pantalla.

Sí, también podría estar aludiendo a muchos otros actores que, tal vez, ni siquiera han dado vida aún a un superhéroe o villano marvelita. Sin embargo, la introducción de los X-Men en la ficción sería sin duda algo que enloquecería a los fans del MCU, como ha prometido Bettany. A falta de confirmación oficial, nosotros seguimos haciéndonos ilusiones e imaginándonos un reencuentro entre padre (Mckellen) e hija (Olsen).

Bruja Escarlata y Visión está disponible en Disney+.