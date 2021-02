[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN]

Esta sitcom ya no es lo que era. Con su octavo episodio de 49 minutos, Bruja Escarlata y Visión se prepara para la traca final del próximo viernes. Todo arranca en Salem, Massachusetts, en 1693, donde el aquelarre al que pertenece Agatha Harkness (Kathryn Hahn) planea castigarla por practicar "la magia más oscura". Esta asegura no poder controlar su don, pero las allí presentes, lideradas por su madre, utilizan sus poderes para acabar con ella. Poderes que, para sorpresa de todas, Agatha termina absorbiendo.

Tras asesinar al resto de brujas, suplica a su madre con un: "Por favor, puedo ser buena". A lo que ella responde: "No, no puedes". La joven termina por matar a su progenitora y se lleva el broche de esta, ese que el personaje siempre se pone en las viñetas. Recordemos que, en los cómics, Agatha es una todopoderosa hechicera que sobrevive a los Juicios de Salem, es mentora de Bruja Escarlata y no tiene nada de villana, pero la serie ha podido cambiar ciertos aspectos.

Agatha (Kathryn Hahn) contra Wanda, qué brujas

De vuelta en la actualidad, nos reencontramos con Agatha, Señor Scratchy (ojo con el adorable conejto devorador de pájaros) y Wanda (Elizabeth Olsen) justo donde los dejamos en el episodio 7: en el sótano de la primera. La vengadora trata de leer los pensamientos de su vecina, pero no puede. Pregunta dónde están sus hijos, a lo que Agatha responde con una broma sobre el comentado acento "de quita y pon" de la protagonista.

Es entonces cuando Wanda se da cuenta de que su magia no funciona en el sótano de Agatha. Al parecer, la vecina cotilla ha estado esperando a que la brujita vengadora revelara su verdadera identidad e incluso forzándola a que lo hiciera; de ahí lo del falso Pietro, "Fietro", una ilusión. La todopoderosa Harkness está impresionada con lo que ha conseguido Wanda en Westview, esa "magia con piloto automático". "Necesito que me digas cómo has hecho esto", le pide.

Para descubrirlo, Agatha obliga a la protagonista a enfrentar lo que realmente ha pasado, haciéndola atravesando con ella una puerta mágica. Un viaje al pasado al que Wanda solo accede para salvar a sus gemelos.

Las reposiciones de verdad

El primer escenario al que nos trasladamos es al hogar Maximoff, en Sokovia, donde los padres de Wanda, Irina y Oleg, muestran en una maleta sus tesoros más preciados: los dvds de Embrujada, Te quiero, Lucy o Malcolm. Un pequeño Pietro no tarda en aparecer en escena y, cuando este llama a su hermana, Wanda vuelve a su infancia. ¿Qué vemos esta noche? La pequeña elige El Show de Dick Van Dyke, temporada 2, episodio 21, el de la nuez.

Y, de repente, mientras se ríen en familia, un bombardeo lo convierte todo en polvo, fuego y destrucción. En ese momento, con los niños ocultos debajo de una cama, cae una bomba de Industrias Stark mientras de fondo sigue proyectándose la sitcom. La pequeña trata de parar la bomba y... Wanda regresa a su edad adulta con Agatha. En realidad, la bomba era defectuosa y los hermanos estuvieron escondidos dos días entre los escombros, le cuenta.

Las sitcoms con las que creció Wanda

"Lo que yo veo aquí es una niña bruja obsesionada con las sitcoms y años de terapia por delante. No explica tus recientes jueguecitos", le dice Agatha. Toca atravesar otra puerta para ver de dónde sacó la protagonista la artillería pesada. Llegamos a sus años como rebelde en una organización terrorista antiliberal. "Queríamos cambiar el mundo", recuerda Wanda.

Vemos a una Wanda adolescente al final de un pasillo y, a medida que el plano se amplía, nos muestra el cetro de Loki (Tom Hiddleston) con una Gema del Infinito. La protagonista se va a someter a un experimento al que nadie ha sobrevivido. Es entonces cuando la Gema de la Mente, esa que llevaba Visión, cobra vida, se acerca a ella y lo tiñe todo de amarillo.

El poder que desprende la ciega por unos segundos y, después, atisba la figura de Bruja Escarlata, con el traje de los cómics, antes de perder el conocimiento. Recordemos que, después de la Batalla de Nueva York en Los vengadores, el Cetro de Loki fue confiscado por S.H.I.E.L.D., pero más tarde robado por el miembro de HYDRA Wolfgang von Strucker, quien le ordenó a sus científicos que lo usaran para darle poderes extraordinarios a los gemelos Wanda y Pietro Maximoff.

Wanda con la Gema del Infinito y la figura de Bruja Escarlata

Volviendo a Bruja Escarlata y Visión, Agatha reaparece y hace notar lo que acabamos de ver: que una joven Wanda tuvo relación con una Gema del Infinito que amplificó algo en ella. "Tengo una teoría, pero necesito más", afirma. Y más se traduce en otra puerta.

La ilusión de Wanda

Estamos en el complejo de los vengadores, el primer hogar que ella y Visión (Paul Bettany) compartieron. Wanda adulta mira Malcolm en su habitación. La brujita acaba de perder a su hermano, vuelve a sentir el dolor de una pérdida cercana y Visión se convierte en su confidente, recordándole que no todo puede ser tristeza. "¿Qué es pena, sino el amor perseverante?", le dice el androide.

Recapitulemos, como hace Agatha. Los padres de Wanda han muerto, su hermano también y Visión, su amor, lo hará pronto. Tras el fallecimiento de este último, nadie estará ahí para sacar a Wanda de la oscuridad. ¿Qué ha pasado entonces? "Quería que volviera", asegura la brujita, refiriéndose a la muerte de su amado. Última puerta: las instalaciones de S.W.O.R.D. en las que tenían el cuerpo de Visión.

Wanda observa el cuerpo de Visión (Paul Bettany)

Vemos a la protagonista visitar el edificio, donde se reúne con el director Tyler Hayward (Josh Stamberg). Este le muestra cómo están desmantelando al androide, el arma sentiente más sofisticada que se ha creado. Ella asegura que solo quiere enterrarlo, pero el director afirma que tal vez busca resucitarlo. Tras decirle que no es suyo, le pide a la bruja que se despida de él ahí, que no puede llevárselo.

Pese a cierta agresividad inicial, la protagonista abandona el complejo sin el cuerpo de Visión y de dirige a Westview. Frente a un descampado en el que se está construyendo una casa, vemos que Wanda sostiene un título de propiedad a su nombre y al de Visión, con el plano de un hogar y un mensaje: "Envejecer en. V". Consumida por el dolor, desprende un inmenso poder con el que, primero, levanta su casa, y, después, traslada Westview a los 50.

Wanda ha creado la sitcom de Westview

Asimismo, con lo que parece ser el poder de la Gema de la Mente, crea un nuevo Visión, el que la acompañará en su vida de sitcom. La Wanda actual despierta entonces de su viaje al pasado en un plató, con Agatha aplaudiendo en las gradas. Ambas se reencuentran en la calle, donde Harkness tiene apresados a los hijos de la protagonista. "No tienes ni idea de lo peligrosa que eres", le dice a Wanda. "Esto es la Magia del Caos, Wanda", le explica: "Y eso te convierte en una Bruja Escarlata".

La llamada Magia del Caos a la que se refiere Agatha es, en los cómics, el poder principal de Wanda, que consiste en manipular y deformar la realidad a voluntad. Todo ello, que afecta a los campos de energía y la materia, desestabiliza las probabilidades y provoca el caos. Esta magia le permite, asimismo, resucitar y curar. Así, esto explica que maneje Westview a su antojo en la serie.

Además, en el cómic Dinastía de M, este poder hace desaparecer a los mutantes, pero, ¿podría aquí provocar todo lo contrario, que reaparezcan? En ese mismo número, gracias a la Magia del Caos, la brujita resucita a Billy y Tommy, aunque estos terminaban siendo los hijos de otros. Sea como fuere, no sería descabellado que los creadores de la ficción se hayan inspirado en uno de los temeos más icónicos de Bruja Escarlata y la Magia del Caos aluda a posibles tramas de las viñetas, relacionadas con los X-Men y los gemelos Wiccan y Speed.

¿Y el cuerpo de Visión?

El episodio más largo de Bruja Escarlata y Visión hasta la fecha también esconde, como su predecesor, una escena postcréditos. En ella, volvemos al campamento de S.W.O.R.D., desde donde Hayward observa la barrera protectora de Westview. Alguien le avisa de que el equipo está listo para el lanzamiento.

Dentro de una carpa, valiéndose de la energía que ha provocado Wanda, resucitan a Visión. Pero, ¿es el androide que conocemos? Teniendo en cuenta que, tal y como descubrimos la semana pasada, Hayward está desarrollando el proyecto Catarata, con el que intenta activar a Visión para usarlo como arma, es muy probable que algo haya cambiado en él, además de su color de 'piel'.

El verdadero Visión

Al fin y al cabo, hasta Wanda reconoce que no lo siente cuando visita su cuerpo en S.W.O.R.D. y, aunque Shuri (Letitia Wright) demostró que el androide puede sobrevivir sin la Gema de la Mente, aquí podríamos estar ante una versión más inhumana y desalmadamente robótica del personaje.

Algo que se confirmaría si miramos a los tebeos de los Nuevos Vengadores de John Byrne y recuperamos la trama (el arco argumental se llamó La búsqueda de Visión y empezó en el número 42) en la que agentes del Gobierno, manipulados por el villano Immortus, secuestraron a Visión y lo desmantelaron.

¿Os suena? Pues aquí no acaba la cosa porque, cuando los vengadores recuperaron los restos, Hank Pym lo reconstruyó, pero esta vez sin los patrones mentales de Simon Williams (Wonder Man), que habían dado lugar previamente a las emociones de Visión. El resultado fue un androide sin color ni emociones...

Y ahora, ¿qué?

El octavo episodio se ha olvidado de las sitcoms y los spots publicitarios para explicar la vida de Wanda (y su adicción a las comedias de TV) hasta convertirla por fin en "una Bruja Escarlata".

Todo ha cobrado sentido: la comedia la reconforta, por lo que ha inspirado su existencia en sus sitcoms favoritas. El duelo ha desencadenado en ella la Magia del Caos, permitiéndole crear una placentera vida suburbana con Visión en la nueva Westview.

Agatha con Tommy y Billy

Por lo pronto, no sabemos por qué necesita Agatha el poder de Wanda (¿tendrá algo que ver con su conejo, el Señor Scratchy? ¿Tal vez con Mefisto?) o dónde demonios está Monica Rambeau (Teyonah Parris), a quien vimos por última vez acompañada por el falso Pietro (Evan Peters). Mientras, fuera de la barrera, Hayward ultima su arma secreta para enfrentarse a Wanda: el cuerpo real del androide.

Bruja Escarlata y Visión ha abrazado el misterio, la emoción y la acción propias de Marvel en su penúltimo episodio, y ha preparado el terreno para el que promete ser un final colosal. También nos ha vuelto a traer a una brillante Elizabeth Olsen en un viaje emocional solo apto para los mejores actores.

Lamentablemente la sitcom ha terminado, pero la serie sigue siendo puro gozo para el espectador, lo mejorcito de Marvel Studios hasta la fecha. La semana que viene tocará despedirse y las expectativas son altas, pero, como ya hemos comprobado, el MCU siempre se crece ante la presión. Iremos preparando los Kleenex por lo que pueda pasar.

Bruja Escarlata y Visión está disponible en Disney+.