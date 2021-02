[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE 'BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN' 1X06]

"¿Le ha dado el papel de Pietro a otro?", se preguntaba atónita Darcy Lewis (Kat Dennings) al contemplar en la sitcom ochentera de Wanda (Elizabeth Osen) que un Pietro con la cara de Evan Peters llamaba a la puerta de su hermana. Así terminaba el quinto episodio de Bruja Escarlata y Visión, con la confirmación de la presencia del Quicksilver de Fox en la serie.

El sexto capítulo, con las sitcoms de los 90 y principios de los 2000 como referencia, tenía demasiadas cuestiones a las que responder de alguna manera, sobre todo en lo referente a Pietro. Tras una intro en la que los gemelos Tommy y Billy juegan con la cámara con un estilo muy similar al de Malcolm (la gran inspiración de este episodio), la serie arranca con Billy, disfrazado del Wiccan de los cómics, rompiendo la cuarta pared (¿ya hemos dicho Malcolm?) para avisarnos de que es Halloween en Westview.

Billy, Wanda, Visión, Tommy y Pietro

En el salón, su tío Pietro, ese "niño grande" algo vampiro que duerme hasta las 16:00h, los chincha. A continuación, Wanda baja las escaleras con el icónico traje de Bruja Escarlata en los tebeos, aunque los pequeños la confundan con Caperucita Roja. "Soy una pitonisa sakoviana", asegura esta. Pietro rememora entonces cuando salían a hacer 'Truco o trato' de niños por Sakovia, pero Wanda, qué cosas, no lo recuerda así.

Visión (Paul Bettany) no tarda en hacer su aparición triunfal con el traje del personaje en los cómics, pero para Pietro se trata de un semáforo. Para él, sin embargo, Wanda ha elegido su disfraz por su pasión por los luchadores mexicanos (la interacción de la pareja en español no tiene desperdicio). Mientras el tío Pietro hace de su inmadurez su mejor baza para ganarse a sus sobrinos (muy a lo Jesse en Padres forzosos), la protagonista lo mira con incertidumbre, como si no lo conociera. ¿Qué está pasando entre estos dos hermanos?

Desconfianza ciega

Pero vayamos por partes, que hay demasiados frentes abiertos en el episodio 6. Por un lado, Visión se ha propuesto vigilar el vecindario para que los adolescentes vándalos no llenen los árboles de papel de váter, o eso le dice a una Wanda recelosa por estar perdiendo el control sobre su marido. "Wanda, sé buena", le dice el androide antes de marcharse.

En lo que tardamos en parpadear, Pietro se ha agenciado un traje, el mismo que en los cómics, y ha conseguido uno igualito para Tommy. Todo sea por ganarse en apodo de 'tío guay (y no temible)' acompañando a su hermana y sus sobrinos en busca de caramelos.

Tommy, Pietro y Wanda, con sus 'disfraces' de Halloween

Fuera de Westview, en el campamento base que ha montado S.W.O.R.D., el director Tyler Hayward (Josh Stamberg) está desquiciado y se ha propuesto acabar con Wanda, aunque para eso deba echar del equipo a Monica Rambeau (Teyonah Parris), Jimmy Woo (Randall Park) y Darcy. Suerte que este trío no piensa irse a ninguna parte y tiene su propio plan (sin misiles de por medio) para terminar con el control de la protagonista sobre Westview.

Mientras, ajena a todo lo que se está generando fuera de su particular sitcom, Wanda interroga a Pietro sobre recuerdos de su infancia. "¿Cómo se llamaba aquel crío que siempre intentaba robarte las botas?", pregunta esta. "Me estás poniendo a prueba. No pasa nada, sé que estoy diferente", responde él, antes de recorrer Westview a toda prisa para conseguir caramelos y hacer todo tipo de trastadas con sus sobrinos, sin que nadie los vea. La protagonista sigue sin reconocer a su hermano. Si ella es la que lo controlad todo, ¿qué está pasado?

Visión ya lo sabe

Y hablando de desconfianza... Lo de patrullar el barrio en realidad era una excusa que le ha puesto Visión a su mujer. El androide está acercándose peligrosamente a la barrera que protege Westview del mundo real y, a medida que se va aproximando al lugar, empieza a notar comportamientos extraños entre los vecinos de las calles colindantes: ¿Por qué mueve esa mujer el brazo de forma repetitiva?

A unas manzanas de distancia, Pietro y Wanda siguen acompañando a los niños en su ruta de 'Truco o trato'. Frente a un cine que proyecta Los increíbles y Tú a Londres y yo a California (familia de héroes y travesuras de gemelos, una de principios de siglo y la otra de los 90), el veloz superhéroe asegura a su hermana que él está aquí para "hacer mi papel": "Llegar inesperadamente, crear tensión con el cuñado, armar follón con los mocosos y en definitiva chincharte. Eso es lo que querías, ¿no?".

La cara de sorpresa de Wanda nos indica que tal vez no controle tanto como pensábamos. "Me dispararon como a un bobo en la calle [como moría el personaje de Aaron Taylor-Johnson, el Pietro del MCU, en Vengadores: La era de Ultrón], sin motivo, y lo siguiente que recuerdo es oírte llamándome", explica él. Y para colmo Tommy descubre su supervelocidad.

Visión de paseo

De vuelta en el mundo real, Monica, Woo y Lewis hackean los datos de Hayward y descubren que este ha dado con la manera de ver tras el contorno y que está rastreando a Visión (¿para construir otro Ultrón?). Asimismo, averiguan que los habitantes que están al lado del contorno no se mueven. Por ahí pasea Visión, ante personas congeladas, como si fueran maniquíes. El androide pronto ve un Volvo alejado de la marabunta y, al acercarse, se topa con Agnes disfrazada de bruja (otro guiño a Agatha Harkness), perdida, en trance y con lágrimas en los ojos.

Cuando Visión la libera del control de Wanda, esta le desvela que es un vengador, algo que el protagonista no entiende. También se sorprende cuando Agnes le pregunta si está muerta. "¿Por qué piensas eso?", dice él. "Porque tú lo estás". El androide, totalmente en shock, le explica que quiere contactar con quien esté fuera de Westview y saber qué está pasando, que va a ayudarlos, pero ella le dice que no es posible: "Wanda no nos deja ni pensarlo"

Avenida Ellis con Rolling Hill

Volvemos al campamento de S.W.O.R.D., donde Darcy descubre que los análisis de sangre de Monica muestran que, tras entrar y salir de Westview, se han reconfigurado sus células y está cambiando. ¿Será así como consiga sus poderes para manipular y transformar cualquier forma de energía? ¿Se convertirá en Photon antes de que la veamos enCapitana Marvel 2?

En la pantalla de la TV, Wanda vuelve a vivir un confuso episodio con Pietro cuando este le deja entrever que sabe mucho más de lo que parece de la serie en la que la brujita ha convertido su vida. "¿Tú no crees que está mal?", pregunta ella. "¿Bromeas? Estoy impresionado". Es entonces cuando le pregunta cómo ha hecho todo eso, algo a lo que ella responde: "No sé cómo lo he hecho. Solo recuerdo que me sentía completamente sola, vacía. Era una nada infinita".

Wanda y Pietro

Y vuelve a pasar. Como en el episodio 3, cuando veía por unos segundos el cadáver de Visión, la protagonista mira a Pietro y este aparece grisáceo, con disparos en el pecho, muerto. Solo dura un instante, pero Wanda se muestra consternada. Y eso que aún no se ha enterado de que su marido está cruzando la barrera magnética, despedazándose en el intento.

Suerte que el pequeño Billy conecta con su padre (recordemos que la telepatía se encuentra entre las habilidades de Wiccan en las viñetas, algo que le debe a mamá) y va en busca de Wanda. Esta lo paraliza todo y, con el objetivo de salvar a Visión, absorbe con la barrera el campamento base de S.W.O.R.D. y más allá, atrapando a Darcy y al resto de soldados: estos se convierte en payasos y mimos, las carpas en circos y los helicópteros en globos aerostáticos. Hayward consigue huir.

Y ahora, ¿qué?

El sexto episodio de Bruja Escarlata y Visión sigue midiendo con tino el tono de la sitcom (ya más moderna) con los aspectos más oscuros y siniestros de la trama (hasta el anuncio de snacks Yo-Magic es terrible, tal vez metáfora del peligro de la magia de la protagonista), que cada vez van ganando más y más protagonismo. Eso sí, a cada interrogante que parece responder la serie, abre dos más. Por lo pronto, Visión ya es plenamente consciente de que Wanda ha tomado Westview y lo ha revivido.

Este nuevo capítulo también nos ha mostrado el inmenso poder de Wanda, que ha conseguido meter en su pueblo de marionetas a los integrantes de S.W.O.R.D., aunque Hayward, que ha conseguido escapar, no se quedará con los brazos cruzados. Suerte que tiene como aliados a Monica y Jimmy. Una Monica que, por otro lado, pronto podría empezar a manifestar sus poderes...

Wanda con el traje de Bruja Escarlata

¿Y Pietro? Parece que el hermanísimo también está muerto y ha revivido solo en Westview. Eso sí, es perfectamente consciente de que todo lo que está pasando en la localidad es cosa de Wanda. Ella, por su parte, no termina de recordar a su gemelo. Tocará esperar un poco más para saber qué pinta este Pietro en todo esto y sí, efectivamente, tiene algo que ver con la introducción de los X-Men de Fox en el MCU.

De momento, se avecina enfado matrimonial, descontrol por parte de Wanda (¿será que hay otro, tal vez el demoníaco Mefisto, manejando los hilos también?) y una respuesta violenta de Hayward. ¿Y tal vez la confirmación de que Agnes es Agatha? Qué intriga, qué desesperación, una semana más, qué gozo más grande Bruja Escarlata y Visión. Gracias por los trajes, los poderes, la comedia en constante ruptura de la cuarta pared (¡esos niños!), y gracias infinitas por ese guiño al comentado cambio de acento de los hermanos sokovianos.

Bruja Escarlata y Visión está disponible en Disney+.