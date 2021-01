'Bruja Escarlata y Visión': ¿Es esta la verdadera identidad de Agnes (Kathryn Hahn)?

Hablemos claro: uno no ficha a la maravillosa Kathryn Hahn para un papel secundario de vecina metomentodo que no para de presentarse en tu casa por sorpresa. Y menos si ese uno es Marvel Studios, que no da puntada sin hilo. Siendo así, son muchos los que, tras el estreno la semana pasada de los dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión, se han preguntado sobre la verdadera identidad de Agnes.

De momento, lo poco que nos ha mostrado la serie sobre ella es que tiene una suegra a la que no soporta, que le gustaría hacer desaparecer (magia mediante) a su marido y que siempre tiene piña y langosta para prestar. También que no tiene pelos en la lengua y, aquí puede estar la clave, que se ha convertido en la compañera inseparable de Wanda (Elizabeth Olsen) en Westview.

Medios norteamericanos como Screen Rant ya se han hecho eco de la posible verdadera identidad de Agnes y está relacionada con una de las brujas más poderosas de Marvel. Nos referimos a Agatha Harkness, muy vinculada a Bruja Escarlata en las viñetas. Concebida por los mismísimos Stan Lee y Jack Kirby, debutó en 1970 en Fantastic Four #94 como como institutriz de Franklin Richards.

Aunque poco se sabe sobre los orígenes del personaje, su vida da para una saga de películas: Agatha sobrevivió a los Juicios de brujas de Salem, se ha aliado con los Cuatro Fantásticos y con los vengadores, y ha instruido a Wanda en el noble arte de la brujería, convirtiéndose en una especie de mentora para ella. ¡Ah! Y es la madre del supervillano Nicholas Scratch.

Para que os hagáis una idea de su complicado arco con Wanda en Marvel, después de ser quemada en la hoguera por sus propios nietos, los Siete de Salem, Agatha revive de forma misteriosa y le dice a Bruja Escarlata que sus hijos con Visión son en realidad fragmentos del demoníaco Mefisto. Acto seguido, borra los recuerdos que tiene esta de los niños en un intento por aliviar su dolor, pero Bruja Escarlata termina por perder la cabeza y acaba con Agatha.

Los Easter Eggs de la serie

Los dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión, así como el tráiler de la ficción, ya han dejado varias pistas que confirmarían esta teoría sobre la identidad de Agnes. En primer lugar, el propio nombre de Agnes suena como la versión abreviada de Agatha Harkness. Asimismo, la vecina más parlanchina de Wesview luce en los primeros capítulos el broche del personaje, que en los próximos capítulos llevará como collar (similar a como se lo pone la bruja).

Agatha en los cómics con el broche Marvel Comics

Agnes con el broche en el segundo episodio

Agnes convertirá el broche en collar

En otra de las imágenes del tráiler que muestra una trama futura, vemos a Agnes vestida con un gorro de bruja en lo que parece ser Halloween.

Agnes, ¿disfrazada de bruja?

Como decíamos, Agatha es un personaje que tuvo un gran impacto en la vida de Wanda en los tebeos, algo que Agnes está intentado conseguir por todos los medios en Bruja Escarlata y Visión:que si te ayudo a preparar un aniversario romántico para Visión, que si te presto lo necesario para una cena con el jefe de tu marido, que si te dejo al conejo para el 'talent show' vecinal.

Aunque, por el momento, Marvel Studios no ha confirmado si Agnes es, como todo apunta, una de las brujas más poderosas de los cómics, las referencias están claras. Recordemos que, en el episodio 2, dejamos a Wanda embarazada, probablemente de los mellizos sobre los que Agatha le advirtió en las viñetas.

El tercer capítulo de Bruja Escarlata y Visión, ambientado en los 70 y que llega mañana a Disney+, nos dará más pistas sobre qué está pasando en Westview y quién es quién en ese aparentemente idílico pueblo.