El universo 'Big Bang Theory' se expande: 'El joven Sheldon' tendrá spin-off

The Big Bang Theory tiene muchos triunfos en su haber. Además de ser la sitcom multicámara más longeva de la historia de la televisión USA, tuvo un desempeño tan sólido en audiencia durante toda su andadura como para convertirse en el ojito derecho de Warner Bros. Television, donde desde hace ya veinte años milita su creador Chuck Lorre. De ahí que no solo diera pie a una precuela de éxito proporcional, El joven Sheldon, sino que en aras de impulsar el rebranding de HBO Max como simplemente Max (a causa de la fusión de Warner Bros. con Discovery), David Zaslav anunció que aún había más Big Bang en camino.

De este spin-off ajeno a El joven Sheldon no hemos tenido más noticias desde entonces, mientras la precuela que comandaba Ian Armitage se fue alargando a las siete temporadas. El joven Sheldon terminó finalmente en mayo del año pasado, con Lorre manteniendo su promesa de que desarrollar otra serie derivada de The Big Bang Theory (la cual engrosaría el catálogo de Max distanciándose de la habitual CBS), pero ahora Hollywood Reporter se hace eco de un giro inesperado. Osea, más o menos. The Big Bang Theory va a tener otro spin-off, o mejor dicho lo va a tener El joven Sheldon. Así que ahora son dos los spin-offs en marcha.

El vinculado a El joven Sheldon se centraría, naturalmente, en lo mostrado por esta serie. Así que ahora mismo todo apunta a que el spin-off sin título se centraría en aumentar el protagonismo de dos personajes secundarios de El joven Sheldon: Georgie Cooper (hermano mayor de Sheldon) y su prometida Mandy McAllister. Ambos fueron interpretados por Montana Jordan y Emily Osment en la serie de CBS, y ascenderían a protagonistas en el nuevo proyecto. Uno que aún está por concretarse, pero que la cadena quiere emitir en su temporada de 2024-2025. Con lo que igual llega antes que el otro spin-off de Big Bang.

Lorre estaría involucrado también en la serie junto a Steve Holland y Steve Molaro. CBS ha dado orden de 13 episodios, y se sabe de estos que serán rodados en modo multicámara: es decir, como el estilo original de The Big Bang Theory, que desafió El joven Sheldon al grabar con una sola cámara. El spin-off de El joven Sheldon se emitirá por tanto en abierto, mientras que los planes de Lorre para Max están aún por concretarse.

