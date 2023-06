A Bella Ramsey le preocupa que nos estemos pasando con lo de llamar "papi" a Pedro Pascal

2023 es el año de Pedro Pascal. Mientras se arrima a títulos prometedores (como Gladiator 2), el chileno se ha dejado caer por el corto de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, mientras los estrenos sucesivos de The Last of Us y la tercera temporada de The Mandalorian comparten una peculiaridad: ambos tenían a Pascal ejerciendo de figura paterna. En la serie de HBO de Ellie (Bella Ramsey), y en la de Star Wars de Grogu. Esto ha conducido a una fiebre internetera, que también pasa por erigir a Pascal como inesperado sex symbol.

“Sí, me divierto con ello. No deja de estar relacionado con el papel”, comentaba Pascal hace poco, en una mesa redonda del Hollywood Reporter, sobre su fama de “daddy”. “El Mandaloriano es el papi de Grogu, y Joel es el papi de Ellie. Son papeles de padre, es lo que son". Pascal parece contento con el arrullo del público, aunque seguramente no olvide los momentos incómodos al que este le ha llevado. Como por ejemplo cuando le piden imitar la voz de Din Djarin bajo la máscara, o cuando le hicieron leer tuits sexuales dirigidos hacia él.

Ramsey, con quien trabajó en The Last of Us y volverá a hacerlo en la segunda temporada (ahora mismo congelada por la huelga de guionistas), ha mostrado recientemente su preocupación por cómo lo pueda estar pasando Pascal, en Vanity Fair. Ramsey, que se identifica como persona de género no binario, se pregunta si no habremos ido demasiado lejos con lo identificar a Pascal con nuestro “papi”. “Al principio me hacía gracia, pero ahora me preocupa que haya ido demasiado lejos. No sé si le sigue gustando, tengo que preguntárselo”, dice refiriéndose a Pascal.

Por otra parte, cree que es lógico que el actor haya encandilado de esa forma al público. “Es un fenómeno mundial como debe ser, porque es bastante espectacular”, añade. La amistad que Ramsey y Pascal contrajeron durante el rodaje de The Last of Us, reminiscente al vínculo de Ellie y Joel, ha sido uno de los acicates para el culto hacia el intérprete.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.