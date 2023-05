"¿Quieres ser mi 'daddy'?": Pedro Pascal y Kieran Culkin son la pareja favorita de Twitter

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que Pedro Pascal es el actor del momento. El chileno, que a principios de año conquistaba la pequeña pantalla al frente de The Last of Us, la exitosa adaptación de HBO Max, volvía en marzo a ponerse el casco mandaloriano en la tercera temporada de The Mandalorian.

Lejos han quedado sus confidencias con Cersei Lannister en Juego de tronos, sus años tratando de cazar a Pablo Escobar en Narcos o su paso por el cine de superhéroes con Wonder Woman 1984. Pese a llevar casi tres décadas dedicándose a la actuación, es ahora cuando Hollywood por fin mira con veneración y absoluta admiración al actor.

Este año, se convierte en 'chico Almodóvar' en Extraña forma de vida, el western que protagoniza junto a Ethan Hawke y que ha sido presentado en el Festival de Cannes, y próximamente podríamos verlo junto a Paul Mescal en Gladiator 2.

El intérprete se ha sentado ahora en la mesa de The Hollywood Reporter con los actores más destacados en una serie dramática estrenada en los últimos meses. Junto a Pascal, ha estado Jeff Bridges (The Old Man), Evan Peters (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer), Kieran Culkin (Succession), Damson Idris (Snowfall) y Michael Imperioli (The White Lotus).

Pedro Pascal y Kieran Culkin conquistan las redes

Los actores han sido los grandes protagonistas del encuentro al protagonizar varias interacciones divertidas. La más llamativa, sin lugar a dudas, ha sido la referida a Pascal como el 'daddy' de internet. El actor ha confirmado este título tras su paso por The Last of Us; al fin y al cabo, tiene predilección por hacer de adulto sexy que adopta a un niño y lo protege de los peligros del mundo.

En la charla organizada por THR, el chileno ha vuelto a hablar sobre su atractivo como 'daddy'. "Me lo estoy pasando bien con esto", ha asegurado: "Lo de 'daddy' parece deberse a los personajes. Hay un periodo en el que el Mandaloriano es muy padre con Grogu, y Joel es muy padre con Ellie. Son personajes de padres. Eso es".

"No soy padre y no voy a ser padre", ha afirmado el actor, mirando a cámara. Lejos de quedarse hay, la conversación ha subido de nivel cuando Culkin ha bromeado sobre los "personajes de padre", "daddy parts" en inglés, que también se puede traducir como "partes de padre". "Yo soy padre. A nadie le gustan mis partes de padre", ha dicho Culkin, jugando con el doble sentido de la palabra "parts" en inglés: "Les gustan tus partes de padre".

Los usuarios en Twitter no han parado de comentar la complicidad y el buen rollo entre ambos intérpretes. El momento de la entrevista que se ha viralizado en redes sociales ha sido el siguiente, en el que Culkin pregunta a Pascal si quiere ser su "daddy".

BREAKING: Kieran Culkin asks Pedro Pascal to be his daddy pic.twitter.com/U6YhMl2cOB — Vulture (@vulture) May 24, 2023

Sin duda, el protagonista de Succession se lo ha pasado en grande ejerciendo de periodista y preguntando a Pascal, entre otras cosas, sobre el riesgo de participar en algo tan querido por los fans como The Last of Us y sus conocimientos del videojuego de Naughty Dog. Puede que Culkin no sea 'daddy' de internet, pero tiene madera de periodista.

