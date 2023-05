¿Está Pedro Pascal bajo la armadura de 'The Mandalorian'? El actor confiesa la verdad

Que ser un guerrero enmascarado con armadura de beskar no es nada fácil es algo que The Mandalorian nos ha explicado, por activa y por pasiva, a lo largo de tres temporadas. Pero si, para colmo, añades a la ecuación un apocalipsis con hongos parásitos, la cosa ya se pone insostenible. De ahí la escalofriante revelación que ha hecho Pedro Pascal acerca de su serie ambientada en la Galaxia de Star Wars.

¿De qué se trata? Pues de que, en los episodios más recientes del show, Pascal no ha vestido la armadura de Din Djarin. En lugar de eso, se ha dedicado a prestarle su voz al personaje mientras sus dobles de cuerpo se encargaban de interpretarle en el set.

"Ha habido una gran cantidad de experimentación, he llevado la armadura puesta durante la mayor parte de ella y, para ser sinceros, mi cuerpo no estaba preparado para esa tarea, al menos para llevarla a cabo durante cuatro meses", explicó el chileno en una mesa redonda de The Hollywood Reporter (vía Decider). Ahora bien: que nadie se piense que dejó de cumplir sus tareas como un auténtico mandaloriano.

"Pero la he llevado puesta [la armadura] durante un buen período de tiempo, un período elástico", añadió Pedro Pascal. "Ahora ya me he hecho a la idea, y eso estuvo súper guay, y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de marcharme y hacer algo diferente". Las palabras del actor aluden, claro está, al muy exigente rodaje de The Last of Us.

"Creo que hay cosas que tienes que dejar atrás, so pena de caer en un amor al detalle que puede llegar a lo obsesivo-compulsivo", señaló Pascal hablando de ambas series. "Pero, aunque quieras que tu parte de ese trabajo encaje a la perfección en el collage, tienes que dejarlo atrás", remachó.

De esta manera, Pascal se suma a una larga tradición warsie. Recordemos que, aunque David Prowse prestó su cuerpo a Darth Vader durante el rodaje original, el trabajo de darle voz al Lord del Sith en la primera trilogía de películas corrió a cargo de un James Earl Jones cuyo tono interpretando al personaje es tan icónico en el mundo angloparlante como el de Constantino Romero en España.

