La escena del 'bájamelo' de 'Aquí no hay quien viva' se hace viral con las versiones de diferentes países

Estemos o no entre sus seguidores, nadie puede negarle algo a Aquí no hay quien viva: su legado cultural en España. 17 años después de que emitiese su último episodio, las redes continúan infestadas de frases, memes y referencias sobre la serie. Escasas son las producciones audiovisuales que han impreso una huella comparable en el imaginario popular de nuestro país a la de Aquí no hay quien viva. Y esta semana, hemos vuelto a comprobarlo.

La usuaria de Twitter @Soniamangas, que habla “de movidas de la tele donde me dejan”, ha rescatado una de las escenas más recordadas de la serie para, a continuación, compartir las numerosas versiones de la misma en las distintas adaptaciones de Aquí no hay quien viva. A saber, la Aquí no hay quien viva argentina, francesa, griega, portuguesa, colombiana y chilena.

¿Dónde puedo ver ‘Aquí no hay quien viva’?

En caso de que este divertido momento, protagonizado por Fernando Tejero, Gemma Cuervo y Mariví Bilbao entre otros, te haya creado la necesidad de volver a ver la serie, estás de suerte. Aquí no hay quien viva tiene tantas adaptaciones en otros países como plataformas en las que está disponible: Netflix, Amazon Prime Vídeo, HBO Max, Movistar Plus, Fubotv, Livify y Atres Player la tienen en su catálogo.

La serie española tuvo cinco temporadas y estuvo tres años en antena, a lo largo de los cuales se emitieron algo menos de 100 episodios. Sin embargo, muchos menos de lo que parecen si, casi dos décadas después, las redes sociales aún siguen hablando de ellos a diario.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.