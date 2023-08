Isabel Ordaz arremete contra ‘La que se avecina’ como actriz en la serie: "Mató a la comedia"

La que se avecina, una de las series más longevas de la historia de la televisión en España, ya prepara su regreso con la temporada 14. La ficción creada por Laura y Alberto Caballero estrenó su última entrega a finales del año pasado y ya se están ultimando detalles del rodaje para estrenar cuanto antes las nuevas aventuras de los vecinos de la calle Contubernio 49.

Ya están confirmados muchos regresos para los nuevos episodios de la ficción, aunque uno que prácticamente ha quedado descartado ha sido el de Araceli, interpretada por Isabel Ordaz. ¿Por qué? Pues porque la madrileña ha hecho unas declaraciones en las que ha criticado con dureza tanto los guiones como el tipo de humor que se realiza actualmente en La que se avecina.

"El ingenio mata la comedia"

La actriz madrileña, en los micrófonos de Hoy por Hoy de la Cadena SER, lanzó duros reproches a la ficción, en la que participó durante siete temporadas (en las dos primeras y posteriormente de la quinta a la novena). "La comedia de situación cambió. Sé de lo que hablo porque estuve tres años haciéndola, pero cuando la cosa cambió ya no lo era", afirmó Ordaz, que incluso aumentó su nivel de crítica: "Todo estaba fundamentado en que la frase tenía que ser graciosa, ocurrente, ingeniosa... el ingenio mata la comedia. Y me la estoy jugando, es una frase de periódico".

"El ingenio es demasiado rápido. La comedia necesita muchísimo tempo, un tempo situacional", continuaba Ordaz, que dio vida a Araceli durante 56 episodios. "La comedia de situación está hecha a base de contraplano. No es tanto lo que dices, sino lo que sucede y las reacciones de los personajes. El efecto de la comedia no está en que tú digas algo superestrambótico, sino que está hecha de un collar de reacciones".

José Luis Sastre, conductor del programa, le preguntaba a Ordaz sobre si si lo que se busca ahora es que el diálogo sea gracioso todo el rato, algo a lo que la madrileña contestó reiteradamente con "Per se". "Para mí, resta valor a la comedia. La comedia es para inteligentes. Otra cosa es la burla, a mí eso no me interesa. A mí me parece cómico aquello que pone en juego mi propia integridad", decía contundente la actriz.

Alabanzas a 'Aquí no hay quien viva'

Justo antes de afirmar todo esto acerca de La que se avecina, la actriz sí que tuvo buenas palabras para la otra comedia creada por los hermanos Caballero, Aquí no hay quien viva: "Yo entré con bastante inseguridad, pero con la perspectiva de los 10-15 años que han pasado, te diré que era una gran serie", elogió. "Era un sitcom clásica, los guiones eran espectaculares, había un reparto extraordinario y personajes tópicos típicos, pero que dentro de su mezquindad había ternura. La gente tenía momentos de debilidad donde era posible compadecerse del otro".

La actriz Isabel Ordaz, 'la Hierbas' en 'Aquí no hay quien viva', en una escena de la serie. ANTENA 3

"Allí pasaban cosas. Se hablaba de las relaciones, de los deseos de la gente, de lo que querían ser, de lo que no podían ser, la comunidad... era otra cosa", espetó la actriz sobre Aquí no hay quien viva, serie que recientemente se ha colado en un anuncio de McDonald's, y en la que Ordaz daba vida a Isabel, más conocida como 'La hierbas'.

Ambas series, al compartir creadores, tienen muchas cosas en común, aunque para la actriz madrileña hay cosas que las separan enormemente. Por lo pronto, habrá que esperar todavía un poco más para que La que se avecina regrese con su nueva temporada.

