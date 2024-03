Ester Expósito y Anna Castillo, juntas en la serie de vampiros que te hará sangrar de amor

Ester Expósito y Anna Castillo son, sin lugar a dudas, dos de las actrices españolas más solicitadas del momento. Expósito, que saltó a la fama mundial en Élite (2018), no ha parado de enlazar proyectos desde que abandonó Las Encinas: a su paso por Veneno (2020) o Alguien tiene que morir (2020) tenemos que sumar la película Venus (2022) y el reciento estreno de Bandidos (2024).

En cuanto a Castillo, en los últimos meses ha triunfado por partida doble en Netflix: a la buena acogida de la miniserie Un cuento perfecto (2023) le añadió el éxito a nivel global de la película Nowhere (2023) y ahora se encuentra en pleno rodaje de la ficción televisiva Su majestad para Prime Video.

Las actrices han hecho un hueco en sus agendas abarrotadas de proyectos para protagonizar la primera serie de Carlota Pereda, directora de Cerdita, en la que darán vida a dos vampiras. Tal y como ha informado Variety, ambas compartirán créditos en el thriller de vampiros Que muera el amor, primera serie para Pereda, que ejercerá como showrunner.

Todo sobre 'Que muera el amor', con Ester Expósito y Anna Castillo

Pereda ha hablado con la publicación norteamericana sobre la apuesta, surgida del mercado de series de la Berlinale y producida por Morena Films y Buendía Estudios. "Si hay dos actrices que puedes creerte que son inmortales, con su encanto y talento de fuera de este mundo, son Anna y Ester", ha afirmado sobre sus protagonistas: “Estoy deseando explorar este mundo de oscuridad, felicidad y amor eterno con ellas".

En palabras de la creadora, Que muera el amor es "una propuesta visceral y romántica" centrada en un cuento de venganza vampírico. La trama sigue a Sese, que no puede superar a su ex, aunque esta la haya enterrado viva durante 90 años. Para sobrevivir al amor eterno, debe navegar por nuestro mundo moderno narcisista, enfrentarse al sistema vampírico y matar a su ex.

Así, la serie tratará sobre una mujer batallando por salir de una relación tóxica, una temática muy actual a la que se añade el elemento sobrenatural al tratarse de un romance entre dos vampiras. "Los vampiros son mis monstruos favoritos, por sus instintos salvajes, deseo prohibido y romanticismo", ha asegurado Pereda.

"Estas características colisionan con el mundo moderno, en el que el amor y el deseo ya no se ven como fuerzas misteriosas capaces de destrozarnos, sino como algo por lo que ser valorados, el medio para un fin", ha seguido explicando la creadora: "Nos emociona que la Berlinale haya abrazado una serie que es tan visceral como romántica".

