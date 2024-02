Anna Castillo será reina por sorpresa en 'Su majestad', nueva comedia de Amazon Prime Video

Anna Castillo es la actriz de moda en España. Aunque en 2023 no ha estado presente en la temporada de premios, Castillo no ha dejado de trabajar. La actriz confesó en una entrevista que temía que el público se olvidase de ella si se tomaba unas vacaciones. Y no parece que ese vaya, de momento, a ser el caso: en Netflix, protagonizó la serie Un cuento perfecto y las películas Nowhere y No voy a pedirle a nadie que me crea. En cines, pudimos verla en la comedia El fantástico caso del Golem.

Su actividad no decrece de cara a 2024. Anna Castillo protagonizará, junto con Mario Casas, Escape, la nueva película de Rodrigo Cortés, producida por Scorsese. En 2025, se reencontrará con Casas en Sigue mi voz, el primer largometraje de Inés Pintor (El tiempo que te doy). Pero un título por año parece poco tratándose de Castillo. Su reinado tendrá su próximo hito en apenas unos meses, con la serie Su majestad.

Anna Castillo en 'El fantástico caso del Golem' Cinemanía

‘Su majestad’: Reparto

Borja Cobeaga, uno de los integrantes de la generación Picnic, repite con las series tras su éxito en No me gusta conducir. El guionista de Ocho apellidos vascos escribe, junto a su colaborador habitual Diego San José, los siete episodios de Su majestad, que aún carece de fecha de estreno.

Su majestad se rueda actualmente en Castilla-La Mancha y Madrid, y su reparto lo completan Ernesto Alterio (Mari(dos) y Perfectos desconocidos), Belén Ponce de León (Venga Juan y Días mejores) y Lucía Díez (El Cid y La noche más larga).

Ernesto Alterio en 'Mari(dos)' Cinemanía

‘Su majestad’: Sinopsis

Año 2024. Zarzuela. El rey de España hace las maletas tras el enésimo escándalo y su heredera sube inesperadamente al trono para salvar a la corona de la gangrena social. Borja Cobeaga y Diego San José se han propuesto hacer funambulismo con esta comedia en la que el rey se llama, para rehuir miradas amonestadoras desde palacio, Alfonso XIV. En España, el título de Alfonso XIV es el que le habría correspondido a Alfonso de Borbón y Battenberg, que renunció a sus títulos con la proclamación de la Segunda República.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.