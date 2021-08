'And Just Like That…': Todo lo que sabemos del regreso de 'Sexo en Nueva York'

Desde que, el pasado enero, se confirmase el regreso de Sexo en Nueva York, hemos ido conociendo todos los datos con cuentagotas. Medio año después ya tenemos mucha información, aunque HBO Max aún no ha confirmado lo más importante: la fecha de estreno.

Cuándo estará disponible esta nueva tanda de 10 capítulos que narrará las vidas de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) una vez pasados los 50, sigue siendo una incógnita.

Solo sabemos que el rodaje está siendo más lento de lo habitual debido a las condiciones sanitarias, que en junio las tres actrices principales ya estaban haciendo las primeras lecturas de guion tal y como nos contó Sarah Jessica Parker por Instagram, y que llevan ya algunas semanas metidas en la piel (y lo que es más importante, en el armario) de sus personajes.

El pasado 9 de julio vimos la primera y más esperada de las imágenes: la de las protagonistas caracterizada. Las tres caminando, cómo no, por Manhattan y mostrando una evolución del estilo de sus personajes:

Y las últimas fotos del rodaje nos han mostrado el reencuentro entre Sarah Jessica Parker y Chris Noth, es decir, Mr, Big.

¿Qué personajes vuelven?

Además de Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, Kristin Davis como Charlotte York y Cynthia Nixon como Miranda Hobbs, los fans de la serie están de enhorabuena, porque su elenco principal estará de vuelta casi al completo. Como decíamos, Chris Noth será de nuevo Mr. Big; Willie Garson se volverá a meter en la piel de Stanford Blatch; y Mario Cantone dará de nuevo vida a Anthoni Marentino, marido de Stanford.

La vida sentimental de Charlotte y de Miranda no promete traer muchas sorpresas ya que Evan Handler y David Eigenberg seguirán como Harry y Steve, sus respectivos maridos.

El rumor más fuerte es que también regresará el personaje de Aidan, interpretado por John Corbett. ¿Qué pinta el “otro” novio de Carrie 23 años después del final de la serie?

¿Por qué no vuelve Samantha (Kim Cattrall)?

Sin duda, la gran ausencia del regreso de Sexo en Nueva York en And Just Like That... es la de Kim Cattrall. Su personaje, Samantha Jones, siempre fue uno de los más queridos por la audiencia, pero la actriz no ha querido unirse de nuevo a sus compañeras.

El motivo no es otro que la mala relación que mantiene con Sarah Jessica Parker. Aunque en la serie Samatha y Carrie eran uña y carne, lo cierto es que en la vida real las actrices no se hablaban desde la segunda temporada. Cuando esta iba a empezar a rodarse, a finales de 1998, una gran pelea entre Sarah Jessica y Kim hizo estallar ese aparente compañerismo por los aires.

¿El motivo? Parker entraría a partir de la segunda entrega como productora ejecutiva, por lo que pasaría a cobrar más que sus compañeras, y Kim nunca lo consideró justo. Pese a que renegoció su salario, la de Golpe en la pequeña China jamás aceptó esa desigualdad salarial.

¿Quiénes son las nuevas caras?

No hay reboot sin nuevos personajes, y desde la cuenta de Instagram oficial del regreso de la serie han ido mostrando uno a uno quiénes serán los nuevos actores y actrices.

El gran fichaje ha sido sin duda el de Sara Ramirez, la que fuese durante una década una de las protagonistas de Anatomía de Grey.

Sarita Choudhury (Homeland, Nieva en Benidorm) es otro de los rostros más populares que se unen a la serie. De su personaje solo se sabe que se llamará Seema Patel.

Cathy Ang dará vida a Lily, la ya adolescente hija de Charlotte, y Niall Cunningham será Brady, el hijo de Miranda y Steve.

¿De qué va la serie?

Aunque HBO Max quiso mantener el argumento del regreso de Sexo en Nueva York bajo siete candados, se produjo lo que la cadena más temía: una filtración.

El portal Page Six fue el primero en dar el chivatazo: al parecer, alguien del equipo técnico dejó caer una página de uno de los guiones, con tan mala suerte que los paparazzis no tardaron en encontrarla. Según este portal, And Just Like That… arrancaría con Carrie diciéndole a sus amigas que va a divorciarse de Mr. Big. También hemos sabido que Bradshaw ya no es columnista: ahora presenta un exitoso podcast.

Cómo no, el trío formado por Carrie, Miranda y Charlotte es el de más peso de toda la temporada y por eso, tal y como informó Variety hace algunas semanas, las protagonistas cobrarán cada una un millón de dólares por episodio. And Just Like That… terminará entonces engordando sus cuentas con 10 millones.

¿Dónde se podrá ver?

And Just Like That... es una de las producciones estrella con las que HBO Max quiere impulsar sus primeros años de andadura. Eso significa que es un título exclusivo de la plataforma, lo que, igual que ha ocurrido este verano con el revival de Gossip Girl, lleva a dudar que vaya a estar disponible en HBO España

¿El problema? HBO Max retrasó recientemente su lanzamiento en Europa, en inicio previsto para finales de 2021. Ahora se baraja 2022 como el momento más temprano que la plataforma pase a estar disponible en España, quién sabe si a tiempo para coincidir con el estreno de esta serie.

¿Qué esperar del regreso de ‘Sexo en Nueva York’?

No hay duda de que se trata de uno de los regresos televisivos más esperados y, hasta que HBO Max se decida a dar la fecha oficial de estreno (que se especula que podría ser en torno a principios de 2022), lo único que podemos hacer es elaborar teorías sobre cómo será.

Lo que sí está claro es que será toda una oda al amor (y al sexo) pasados los 50 años, y que pese a la ausencia de la deslenguada Samantha, los personajes principales no se cortarán un pelo a la hora de hablar de cómo evolucionan la amistad, las relaciones y cómo no, la sexualidad femenina una vez cumplido el medio siglo.

El nuevo casting atisba también más variedad étnica que la serie original: ahora no faltan mujeres latinas, asiáticas, indias, afroamericanas… Quizá sea esta una de las mejores maneras de adaptarse a los nuevos tiempos, ya que al revisitar las temporadas originales vistas con los ojos de 2021, si de algo peca Sexo en Nueva York es de exceso de personajes blancos, ricos y privilegiados.

Sarah Jessica Parker está impaciente porque podamos ver el resultado de And Just Like That…: “Me apetece rodar episodios actualizados a la sociedad actual y al universo de las redes sociales, que por aquel momento no existían”, ha declarado la actriz, dando a entender que la tecnología tendrá un importante peso en la historia.