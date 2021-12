No hay mejor tema de conversación que los que no están. Sin duda, la gran ausencia del regreso de Sexo en Nueva York en la continuación And Just Like That... es la de Kim Cattrall. Su personaje, Samantha Jones, siempre fue uno de los más queridos por la audiencia, pero la actriz no ha querido unirse de nuevo a sus compañeras, que sí han regresado al completo.

El motivo no es otro que la mala relación que mantiene con Sarah Jessica Parker. Aunque en la serie Samatha (Cattrall) y Carrie (Parker) eran uña y carne, lo cierto es que en la vida real las actrices no se hablaban desde la segunda temporada. Cuando esta iba a empezar a rodarse, a finales de 1998, una gran pelea entre Sarah Jessica y Kim hizo estallar ese aparente compañerismo por los aires.

¿El motivo? Parker entraría a partir de la segunda entrega como productora ejecutiva, por lo que pasaría a cobrar más que sus compañeras, y Cattrall nunca lo consideró justo. Pese a que renegoció su sueldo, la actriz de Golpe en la pequeña China jamás aceptó esa desigualdad salarial.

Sarah Jessica Parker pasó a cobrar 300.000 dólares por episodio de Sexo en Nueva York, mientras que Kim Cattrall intentó renegociar por su cuenta una subida para ella, sin mucho éxito a lo largo de los años.

Al contrario que los protagonistas de Friends, que siempre negociaron sus millonarios sueldos todos juntos, las de Sexo en Nueva York iban por libre. O, como mínimo, en dos grupos: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (amiga de juventud de Parker) y Kristin Davis por un lado, Cattrall por otro.

Según los rumores, ambas facciones no interactuaban durante los rodajes más allá de lo estrictamente expresado en los guiones. Así lo escenificaron las mesas separadas en la gala de los Emmy de 2004, la última ceremonia donde la serie consiguió estatuillas.

Cuenta la leyenda que, en el último día de rodaje de la serie, mientras Parker lloraba desconsolada ante el final, Cattrall comentó que si echaba de menos a sus compañeras se pondría los dvds y solucionado. Pragmática ella. Lo cierto es que la actriz tuvo que tragarse su orgullo al menos en un par de ocasiones más: las películas de Sexo en Nueva York estrenadas en 2008 y 2010.

Aunque tanto el creador de la serie, Darren Starr, como las cuatro protagonista siempre negaron cualquier tipo de hostilidad durante las entrevistas, el rodaje de Sexo en Nueva York 2 no se libró de testimonios desde el set que señalaban que Parker y Cattrall no se dirigían la palabra, lo que contribuía a enrarecer considerablemente el ambiente de trabajo en el filme. De hecho, este sería uno de los motivos de peso por los que nunca hubo tercera película.

Michael Patrick, productor de And Just Like That..., tuvo claro desde el principio que no podría contar con Samantha en este regreso al mundo de Sexo en Nueva York. ¿Será Lisa, el personaje que interpreta Nicole Ari Parker (Boogie Nights, Chicago P.D.), la nueva amiga que reemplace a Samantha en el cuarteto? Los grupos de amigas cambian con el tiempo, se distancian e incorporan a nuevas integrantes, así que nunca se sabe...

