La sustituta de Samantha en el regreso de 'Sexo en Nueva York': Nicole Ari Parker ya posa para 'And Just Like That'

Aunque no cabe duda de que And Just Like That, la serie que dará continuidad al fenómeno Sexo en Nueva York, es una apuesta esperadísima por parte de los seguidores de la serie original, muchos de ellos echarán de menos a Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall. Al fin y al cabo, la más atrevida del cuarteto protagonista fue una pieza clave en la reivindicación de la sexualidad femenina que convirtió a la ficción en un éxito internacional.

Sin embargo, puede que su ausencia no pese tanto después de todo. A falta de Samatha, la serie de HBO Max ha fichado a Nicole Ari Parker y, a juzgar por la imagen que acaba de compartir Sarah Jessica Parker en redes sociales, se lleva de maravilla con las protagonistas. ¿Estamos ante la cuarta amiga de la pandilla para este regreso?

"Qué bien. Cantaría canciones de amor de los 70 con este trío cualquier noche. ¡Os veo mañana!".

Nicole Ari Parker ha compartido la publicación de su compañera y ha dado las gracias a esta por "sostenerlo todo en una noche tan larga y calurosa".

De momento, sabemos que la actriz de Empire, que se unió al rodaje de la serie en Nueva York el mes pasado, interpretará a Lisa Todd Wexley, una madre de Park Avenue con tres hijos, que tiene un vínculo muy cercano con las tres protagonistas. Tocará esperar al estreno de la ficción, aún sin confirmar, para ver cuál es ese vínculo.

Recordemos que And Just Like That mostrará la vida, los amores y las amistades de Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (Davis) en la cincuentena. Chris Noth, David Eigenberg, Mario Cantone, Willie Garson y Evan Handler también estarán de regreso con los personajes a los que dieron vida en la ficción original.

Entre las nuevas incorporaciones, además de Nicole Ari Parker tendremos a Sara Ramírez (Anatomía de Grey), con un personaje no binario dedicado a la comedia y al mundo del podcast; a Sarita Choudhury (Jessica Jones), en la piel de una broker; y a Karen Pittman (The Morning Show), que dará vida a una profesora de Derecho de la Universidad de Columbia.

