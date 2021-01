'Sexo en Nueva York': Ya sabemos cuánto cobrarán las protagonistas por actuar en la secuela

¿Cuántos beneficios espera sacar HBO Max de And Just Like That..., la secuela de Sexo en Nueva York? Pues, aun sin haber tenido acceso a los cálculos de la plataforma, podemos decir que muchísimos. Solo así se explican los astronómicos salarios que Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon se llevarán por participar en la serie.

Según ha revelado Variety en exclusiva, cada una de las actrices se llevará algo más de un millón de dólares por cada uno de los 10 episodios (de media hora cada uno) que compondrán And Just Like That… Una serie en la cual, además, ejercerán como productoras ejecutivas.

Según el rotativo estadounidense, esta cifra es síntoma de un alza general de los sueldos que los servicios de VOD están dispuestos a pagar a sus estrellas. Nicole Kidman, Jeff Bridges, Patrick Stewart y Reese Witherspoon, entre otros, se han beneficiado de acuerdos similares en sus contratos con Netflix, Hulu y similares.

And Just Like That… se estrenará 16 años después del fin de la Sexo en Nueva York original, y podría ser una oportunidad para revivir el nombre de la franquicia basada en el libro de Candace Bushnell: mientras que la primera película basada en la serie recaudó 418 millones de dólares con 60 millones de presupuesto, la secuela Sexo en Nueva York se llevó 290 millones con un presupuesto de 100 millones.

Sabiendo esto, solo cabe preguntarse qué estará pensando ahora mismo Kim Cattrall. La intérprete de Samantha será la única componente del cuarteto original que no participará en la reunión, seguramente debido a su enemistad con Parker.