Que sigan los juegos: 'Alice in Borderland' es renovada por una tercera temporada en Netflix

Durante los días de furor con El juego del calamar, inevitablemente todo un vistazo colectivo se centró en la producción asiática que Netflix pudiera tener en su catálogo, por erigirse de pronto como un lugar muy prometedor. Y efectivamente: había una serie japonesa que ya entonces estaba arrasando, y que a medida que el impacto de El juego del calamar se diluía ganaba más y más audiencia. Alice in Borderland estrenó su segunda temporada en diciembre de 2022, y entonces hubo quien pensó que sería la última. Había llegado el final de la serie.

Y es que Alice in Borderland se basa en un manga de Haro Aso que terminó de ser adaptado con esta segunda temporada. No obstante, el triunfo de esta serie fue demasiado categórico. Se convirtió en lo más visto de Netflix Japón en la historia de la plataforma y se coló en el Top 10 de lo más visto en 90 países, alcanzando el número 1 en 17 de ellos mientras acumulaba 200 millones de horas visualizadas. Netflix se hallaba frente a un filón, así que no ha dudado en animar a los creadores a que sigan indagando en esta historia.

Según Hollywood Reporter, Alice in Borderland ha sido renovada por una tercera temporada. Fue confirmado en una reciente conferencia en Bali, Indonesia, donde Minyoung Kim compartió novedades con el público en calidad de vicepresidente de contenido de Netflix en Asia-Pacífico. Aún no ha podido tantear una fecha de estreno, pero sí ha confirmado que Shinsuke Sato vuelve a dirigir, y que el público podrá seguir disfrutando de las interpretaciones de Tao Ysuchiya como Usagi y Kento Yamazaki como Arisu, la protagonista central de Alice in Borderland.

Esta adaptación narra como una joven, la susodicha Arisu, es transportada a un universo alternativo, mucho más inquietante de lo que pudiera ser el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Ahí tendrá que someterse a varios juegos peligrosos para sobrevivir y ganar, afianzando el parentesco con El juego del calamar (serie que, sin embargo, se está tomando más tiempo para dar luz a nuevos episodios).

