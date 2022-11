Los próximos estrenos de series y películas en Netflix en diciembre de 2022

Netflix se despide de 2022 con algunas de las películas y series más anheladas por el público. Un mes en el que podremos disfrutar desde películas como la segunda entrega de Puñales por la espalda, el Pinocho de Guillermo del Toro o el musical de Matilda, a las nuevas entregas de las series Emily en París y Alice in Borderland. A continuación, todos los estrenos de los que disfrutaremos en la plataforma en diciembre:

Series

Entre las nuevas ficciones que podemos encontrar este mes en Netflix sobresale la española Smiley, protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Esparbé. Una historia de amor entre dos chicos, basada en la obra teatral de Gillem Clua, Premio Nacional de Literatura Dramática y coguionista recientemente de la adaptación de Los renglones torcidos de Dios (que también llega este mes a la plataforma).

Un mes en el que la compañía también apuesta por la nueva serie de los hermanos Caballero, Machos Alfa. Una nueva ficción que sigue los pasos de sus exitosos trabajos anteriores, La que se avecina y Aquí no hay quien viva. Además, también se estrenan las nuevas temporadas de Emily en París y Alice in Borderland, y la franquicia The Witcher crece con el lanzamiento de la miniserie El origen de la sangre.

El baile de las luciérnagas 2T (2 de diciembre)

Una vida nada ortodoxa 2T (2 de diciembre)

Fiebre cerebral (2 de diciembre)

The Most Beautiful Flower (7 de diciembre)

Smiley (7 de diciembre)

Dragon Age: Absolución (9 de diciembre)

Gudetama: Un pasote de aventura (13 de diciembre)

Last Chance U: Baloncesto 2T (13 de diciembre)

No atiendas esa llamada (14 de diciembre)

Sonic Prime (15 de diciembre)

Cook at all Costs (16 de diciembre)

Tempestad por Navidad (16 de diciembre)

El nuevo empleado (16 de diciembre)

Dance Monsters (16 de diciembre)

Emily en París 3T (21 de diciembre)

Alice in Borderland 2T (22 de diciembre)

The Witcher: El origen de la sangre (25 de diciembre)

Traición (26 de diciembre)

Machos Alfa (30 de diciembre)

Películas

En el apartado cinematográfico, encontramos proyectos como el regreso de Daniel Craig como Benoit Blanc en Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion; el nuevo filme del oscarizado Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades; el documental sobre el padre de Robert Downey; Matilda, de Roald Dahl: El musical; el Pinocho de Guillermo del Toro y algunos nuevos títulos navideños, entre otros muchos que engancharán a los espectadores.

Trol (1 de diciembre)

Tengamos la fiesta en paz (1 de diciembre)

Robert Downey Sr. (2 de diciembre)

El amante de lady Chatterley (2 de diciembre)

Scrooge: Cuento de Navidad (2 de diciembre)

La guerra del futuro (2 de diciembre)

Sebastian Maniscalco: Is It Me? (6 de diciembre)

La mensajera de la Navidad (6 de diciembre)

Burning Patience (7 de diciembre)

Odio la Navidad (7 de diciembre)

The Marriage App (7 de diciembre)

Matrimillas (7 de diciembre)

La familia Claus 3 (7 de diciembre)

In Broad Daylight: The Narvarte Case (8 de diciembre)

Pinocho de Guillermo del Toro (9 de diciembre)

Los renglones torcidos de Dios (9 de diciembre)

Un lugar tranquilo 2 (13 de diciembre)

Yo creo en Papá Noel (14 de diciembre)

Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel (15 de diciembre)

BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades (16 de diciembre)

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (23 de diciembre)

Matilda, de Roald Dahl: El musical (25 de diciembre)

Ruido de fondo (30 de diciembre)

