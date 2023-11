Los actores de 'Élite' hablan de Anitta, el nuevo fichaje de la serie: "Me ha enseñado a mover el culo"

Hay dos producciones de Netflix en España que destacan por encima de las demás en cuanto a cifras: La casa de papel y Élite. Los protagonistas de la serie adolescente se han convertido en estrellas gracias a asistir al Colegio Las Encinas, que cerrará sus puertas la próxima temporada, y para esta séptima entrega se han sumado nuevos personajes, entre los que destaca un nombre conocido alrededor de todo el planeta: Anitta.

Además de la artista brasileña, también se han unido al reparto nombres como Maribel Verdú, doble ganadora del Goya por Siete mesas de billar francés (2007) y Blancanieves (2012), Fernando Líndez (Escándalo) o Mirela Balić, que compartió instituto con Ester Expósito. Tanto a ellos como a los rostros ya conocidos de Élite les ha embelesado una Anitta a la que califican como "terremoto".

En un TikTok publicado por los 40Principales, los actores de Élite han sido preguntados por la llegada de la cantante a la serie de Netflix creada por Carlos Montero, que ya tiene preparada su nueva serie, Respira, y algunos de ellos han contando sus experiencias con la nueva profesora de defensa personal de Las Encinas, que además de haberles instruido en artes marciales en la ficción, también les ha enseñado a bailar de manera sensual en la vida real.

Omar Ayuso, Valentina Zenere y su trabajo con Anitta

Valentina Zenere, quien interpreta a Isadora, reconoce que se quedó "con ganas de pedirle el challenge ese que hace, en el que va para abajo", porque para ella Anitta es "buenísima cantando, actuando, bailando... todo le sale bien". Por su parte, Álex Pastrana, que da vida a Raúl, la califica como un "terremoto que hace y deshace".

Quien sí tuvo la suerte de recibir unas clases fue Carmen Arrufat, nominada al Goya por La inocencia (2019) y que interpreta a Sara. La actriz, que ya era fan de la cantante, recibió una clase de 'perreo' sin pedírsela: "Me siento muy afortunada, al día siguiente estaba como 'me ha enseñado Anitta a mover el culo'. Evidentemente no como ella, porque esa mujer es increíble, pero me dijo que era buena alumna".

Por su parte, Omar Ayuso, que regresa tras perderse la sexta temporada, reconocía que no podía evitar que se le viniera a la cabeza el hit más exitoso de Anitta: "Cada vez que me cruzaba con ella por el plató en mi cabeza sonaba Envolver, y en la serie ahora me pasa, que cada vez que sale ella me encantaría que sonase eso". Además, el actor confiesa que le ha caído muy bien: "Es muy maja, muy macarra".

