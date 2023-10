Final explicado de 'Élite', temporada 7: dramas y crimen organizado en el día a día de Las Encinas

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA SÉPTIMA TEMPORADA DE ÉLITE]

Termina otro curso en Las Encinas, o tal vez no, porque hace ya varias temporadas que nos perdimos en la línea temporal de Élite, pero lo que sí ha acabado con total seguridad es la séptima temporada. En realidad, dura tanto como uno quiera, siendo útil para un maratón de domingo o para verlo con paciencia, aunque la opción más popular suele ser la primera.

Todo queda en el aire de cara a la última entrega de uno de los títulos más longevos de Netflix España. Como suele ser costumbre, Élite ha vuelto a dejarnos su ración de dramas, relaciones amorosas turbulentas, celos, conspiraciones, crímenes, asesinatos y todo lo que se nos pueda ocurrir. Por si no te ha quedado todo muy claro, te explicamos el final de la séptima temporada.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Antes de entrar en materia, es necesario recordar los sucesos que nos llevaron a nuestro punto de partida en esta nueva entrega. Élite nos había dejado con el atropello de Iván (André Lamoglia), que fue culpa de Sara (Carmen Arrufat). La joven influencer fue capaz de limpiarse las manos gracias a la ayuda de Raúl (Álex Pastrana), su novio tóxico y maltratador.

Iván (André Lamoglia) consigue recuperarse de su atropello Netflix

Ambos se las arreglaron para responsabilizar a Mencía (Martina Cariddi) aprovechando su estado de embriaguez para hacerle creer que había sido ella metiéndola en el asiento del conductor. Mencía cargó con la culpa y, para escurrir el bulto, ella y su familia se marcharon sin dejar rastro. Esto supuso también el adiós de Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Ríos) y su padre Benjamín (Diego Martín).

Nuevos comienzos en Las Encinas

La vida siempre concede segundas oportunidades, y Las Encinas también. Iván sobrevivió al atropello y se encuentra recuperándose al inicio de la séptima temporada. Sin embargo, el vacío que siente es inmenso: Patrick ya no estaba, puesto que él y su familia creían que Mencía había sido la responsable del accidente y, además, el coche era del propio Patrick, por lo que todas las sospechas apuntaban a él y los suyos. Además, tampoco estaba su padre Cruz (Carloto Cotta), que había sido asesinado en la temporada anterior.

El declive personal y sentimental de Iván solo pudo detenerse gracias a la aparición inesperada de Joel (Fernando Lindez). El repartidor de comida a domicilio cautiva al brasileño, y ambos establecen un vínculo muy fuerte. Sin embargo, Joel tiene pareja, y no es otro que Omar (Omar Ayuso), que regresó a Élite. De aquí en adelante se forma un triángulo amoroso marca de la casa.

Joel no es la única cara nueva. También irrumpe en Las Encinas Chloe (Mirela Balic), una chica rodeada de escándalos sexuales, y su madre Carmen, interpretada por nada más y nada menos que Maribel Verdú. Otra de las incorporaciones más sonadas es la de Eric (Gleb Abrosimov), el primo de Nico (Ander Puig).

Los misterios nunca cesan

Iván se recupera, pero sigue haciéndose preguntas sobre quién lo atropelló realmente. Se niega a creer que ha sido Patrick, aunque el coche fuera suyo. Además, echa de menos a su amado, aunque Joel llega para romper todos sus esquemas.

La muerte de Cruz no solo deja traumatizado al joven brasileño, sino que también provoca la llegada de Carmen y su hija Chloe, que pronto se descubre que son madre y hermana del Iván. Así, una parte de la trama gira sobre la familia del personaje interpretado por André Lamoglia, a la vez que se enlaza con la propia relación que mantienen Joel y un Omar atormentado por todo lo que vio en su primera etapa en Las Encinas.

Carmen (Maribel Verdú) y Chloe (Mirela Balic) son dos nuevos personajes en 'Élite' Netflix

Por otro lado, Isadora (Valentina Zenere) y Dídac (Álvaro de Juana), tratan de seguir adelante con su relación, pese a los impedimentos que ponen sus familias enfrentadas por asuntos fuera de la legalidad. Recordemos que la escena final de la sexta temporada fue un tiroteo en el instituto que parecía tener como objetivo a los enamorados, aunque afortunadamente se saldó sin heridos. Sin embargo, sí que propició la llegada de Luis (Alejandro Albarracín), un policía infiltrado que hace de nuevo director y que trata de espiar a estos Romeo y Julieta modernos.

También interesa el destino de Sara y Raúl, los verdaderos responsables del atropello de Iván. La influencer cada vez es más consciente de la situación de maltrato que vive, y esto se acentúa cuando conoce a Jessica, la profesora de defensa personal interpretada por la cantante Anitta. La docente le enseña a defenderse, algo que cambia su relación por completo.

Un final al estilo de 'Élite'

El último episodio de la temporada recupera una fórmula muy utilizada con anterioridad en la serie: el flashforward. Se nos muestra un cadáver en la acera, aunque no sabemos quién es ni cómo ha acabado así. Sobre la mesa hay varios frentes abiertos, propiciados por el desarrollo de la séptima temporada.

Una de las posibles opciones es Eric que, superado por sus problemas de salud mental, sube a una azotea lleno de dudas sobre si se ve capaz o no de acabar con su vida. En un principio, nadie sabe dónde está, ya que Nico y su familia le han echado de casa. Sin embargo, Sonia (Nadia Al Saidi), a cargo del número de ayuda para estudiantes de Las Encinas junto a Omar, descubre de quién se trata. Así es como Nico se entera de lo que está a punto de hacer su primo y le convence de que no salte en el último segundo.

Leonardo Sbaraglia interpreta a Martín, el padre de Isadora (Valentina Zenere) en 'Élite' Netflix

Otro de los posibles desenlaces tiene que ver con el crimen organizado. Dídac descubre que los padres de Isadora sobornan a Catalina (Astrid Jones), madre de Rocío (Ana Bokesa), para usar su influencia como jueza a su favor. Madre e hija acaban siendo engañadas por Martín (Leonardo Sbaraglia), quien les tiende una trampa, también en lo alto de un edificio, y manda a unos sicarios para eliminar todas las pruebas que le incriminen. Afortunadamente, Isadora tenía un micrófono y captó todas las confesiones de su padre, por lo que la policía pudo acudir al lugar antes de que se cometiera cualquier delito.

Todo esto nos deja con el último escenario como el único posible: la casa de Raúl y Sara. Después de que la pareja lo dejase, el personaje interpretado por Álex Pastrana consigue engatusar a Chloe y comienza a salir con ella, pero no tarda en maltratarle de la misma forma que hacía con Sara. Carmen se entera de todo y, dispuesta a salvar a su hija, acude al domicilio. Allí le pide a Chloe que baje a despedirse de Iván y, mientras tanto, tiene una discusión con Raúl. Esto acaba en forcejeo y, finalmente, Carmen se libera de las garras del maltratador y le empuja desde la azotea, provocando su muerte con la caída.

¿Y ahora qué?

Quedan muchas incógnitas de cara a la temporada final de Élite. Por ejemplo, está por ver cómo será la relación de Dídac e Isadora ahora que el padre de ella está en la cárcel. Pero sin duda, la más jugosa tiene que ver con la muerte de Raúl. Chloe y Carmen se ponen de acuerdo para hacer creer a la policía que ha sido un suicidio, pero Dalmar (Iván Mendes) estaba abajo en el momento del asesinato y grabó todo sin saber de forma prácticamente accidental.

La séptima temporada deja muchas incógnitas en el aire. Netflix

Esto lo sabemos poco después de enterarnos también de la decisión final de Joel, que decide valerse por sí mismo y no aceptar la petición de Iván de marcharse juntos a Sudáfrica. Habrá que ver si Iván vuelve al ver que su chico no viaja con él y si Joel continúa en Las Encinas, además de conocer qué pasará con Omar, que elige retomar la terapia para superar sus traumas pasados.

También queda por saber qué hará Sara a partir de ahora. Raúl ha muerto, lo que significa que se ha librado definitivamente de su maltratador. Sin embargo, eso no quiere decir que no le pueda afectar. Es posible que decida hacerle caso a Jessica y se marche a otro lugar. No parece tan factible que el atropello de Iván vuelva a ponerse sobre la mesa, ya que solo queda ella como la única que sabe lo que realmente pasó. Sin embargo, sabemos que Élite no suele dejar nada sin resolver.

No está tan claro lo que sucederá con el resto de personajes, pero es previsible que permanezcan de cara a la última temporada. En cuanto a nuevas incorporaciones, de momento están confirmados el regreso de Mina el Hammani para dar vida de nuevo a Nadia Shanaa y las llegadas de Ane Rot (Emilia) y Nuno Gallego (Héctor). Se prevé que la octava entrega pueda llegar a Netflix en 2024, aunque todavía no hay muchos detalles, por lo que toca esperar.

