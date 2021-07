A qué hora se estrena el capítulo 6 de 'Loki' en Disney+

Tom Hiddleston se despide mañana de Loki con el sexto y último episodio, donde podríamos descubrir la verdadera identidad del líder de la Agencia de Variación Temporal. El Dios del Engaño no lo tendrá nada fácil, pero contará para ello con la ayuda de Sylvie (Sophia Di Martino).

El desenlace será estrenado en Disney+ España el próximo 14 de julio a las 9:00, siguiendo el horario habitual de lanzamiento la plataforma de sus contenidos en nuestro país. ¿Qué pasará con los otros Lokis borrados? ¿Mobius conseguirá recuperar su vida? ¿Conoceremos toda la verdad detrás?

El futuro de Marvel

El quinto episodio nos dejaba grandes momentos con la aparición de las diferentes versiones de Loki. Sylvie y Loki (original) debían enfrentarse a el Caos tras ser borrados para descubrir qué sucede en la TVA con la farsa de los Guardianes del Tiempo. Por el camino, el Loki caimán se convertía en uno de los personajes más divertidos.

Todo apunta que tras los devaneos con la Línea Sagrada del Tiempo, Loki dará pistas de lo que vendrá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por el momento, Ojo de Halcón (siguiente serie del MCU) tan solo estaría relacionada con Viuda Negra.

