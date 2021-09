5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Con la resaca de la victoria de El juego del calamar (serie imprescindible estas semanas en Netflix), la plataforma estrena este fin de semana otra serie que podría convertirse en un nuevo bombazo: La asistenta. Una nueva producción que cuenta en su reparto con la joven promesa Margaret Qualley (Érase una vez en... Hollywood) y la incombustible Andie MacDowell. No te pierdas este y otros lanzamientos en la plataforma.

La asistenta

Molly Smith Metzler está detrás de la creación de la miniserie protagonizada por Margaret Qualley y Andie MacDowell, en la que una madre soltera debe hacer trabajos domésticos para llegar a final de mes. Cercana a la indigencia y en pugna contra la burocracia, esta curará las heridas de su pasado como mujer maltratada en la búsqueda de un futuro mejor para ella y su pequeña. Estreno el 1 de octubre.

El caso Hartung

Directo desde Dinamarca, el nuevo thriller de Netflix aborda la aparición de una joven asesinada brutalmente, quien aparece rodeada de una serie de extrañas circunstancias: sin mano y con un muñeco hecho de castañas. La ambiciosa Naia Thulin (Danica Curcic, La niebla) y su compañero Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard, The Rain) serán los encargados de descubrir qué ha sucedido. Con un tono similar a las franquicias El guardián invisible y Fargo, Kasper Barfoed (Bajo la superficie) y Mikkel Serup (Pros and Cons) son los encargados de dirigir el guion escrito por Søren Sveistrup (El muñeco de nieve, The Killing).

El juego del calamar

¿Aún no has recibido tu tarjeta para participar en El juego del calamar? El cineasta surcoreano Hwang Dong-hyuk (Silenced) continúa triunfando en el streaming con una creativa serie que relata cómo cientos de jugadores con problemas económicos acuden a la llamada de una invitación extraña para competir en una serie de juegos por dinero. Los retos serán mucho más letales de lo que nadie había esperado. La ficción cuenta en su reparto con John D. Michaels (Barrenderos espaciales), Hae-soo Park (Persona) o Geoffrey Giuliano (Península), entre otros. Cuidado con las niñas, las galletas y las canicas.

Blood & Water 2T

Ambientada en Ciudad del Cabo, la serie sudafricana nos traslada al ambiente festivo de un colegio, donde una estudiante y una nadadora estrella coinciden trágicamente. Esto provoca que ambas comiencen a descubrir secretos de su pasado que jamás habrían esperado. A partir de entonces, la desconfianza reinará y las relaciones personales entre todos comenzarán a tambalearse.

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile

Netflix es una experta en el seguimiento a los casos reales. En esta ocasión, el servicio de streaming nos traslada a una colonia de cristianos alemanes en Chile, quienes fueron encabezados por un líder carismático y manipulador. Un hombre que tendría un papel fundamental en la dictadura. La docuserie aborda esta historia real a través de aquellos que vivieron su auge en los años 60, sin olvidar que su nacimiento a través de un exmiembro de las juventudes hitlerianas. Estreno el 1 de octubre.

