5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Entre los estrenos más destacados del fin de semana en la plataforma Netflix encontramos el regreso de la franquicia de zombies Resident Evil con la serie Oscuridad infinita, una ficción dentro del canon de los videojuegos que recupera a algunos de los personas míticos de la saga de Capcom. Una semana de retornos en el que Netflix recupera algunas de sus series más exitosas de estos últimos años: de Un lugar para soñar a Atípico.

Resident Evil: Oscuridad infinita

Nueva serie de la franquicia de zombies creada por Capcom. Hiroyuki Kobayashi, programador de los videojuegos originales de Capcom y productor de muchos de los títulos cinematográficos anteriores, ha sido el creador de la nueva ficción que recupera las figuras de Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Un nueva desventura dirigida por el japonés Eiichirô Hasumi (Assassination Classroom), donde un dibujo y una horda de zombies en la Casa Blanca terminarán por relacionarse.

Biohackers 2T

Han pasado tres meses desde que Mia (Luna Wedler) consiguiera terminar con la amenaza viral letal. Sin embargo, esta no recuerda nada lo de lo sucedido. Los enemigos ahora son amigos y la aparición del doctor Lorenz solo dificultará aún más la recuperación de la memoria. Christian Ditter (Mejor... solteras, Los imprevistos del amor) y Tim Trachte (Cerca del horizonte) regresan con la segunda temporada de la serie alemana. ¿Conseguirán sorprendernos de nuevo con el biohacking?

Un lugar para soñar 3T

La localidad de Virgin River está dispuesta a regalarnos nuevas historias con la llegada de la tercera temporada de la serie basada en la novela de Robyn Carr. ¿Qué pasará con el médico de la zona y la alcaldesa? La serie está protagonizada por Alexandra Breckenridge, Martin Henderson y Tim Matheson.

Atípico 4T

Ningún reto es suficiente para Sam. El joven se muda ahora a su nuevo hogar, mientras disfruta de su vida universitaria. Pero allí las cosas no serán tan fáciles como parecían. La matriarca de la familia acusará el síndrome del nido vacío y Casey continuará experimentando con su sexualidad. Robia Rashid continúa visibilizando a los jóvenes autistas con su serie para Netflix. La ficción está protagonizada por Keir Gilchrist (It follows), Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho), Brigette Lundy-Paine (El escándalo (Bombshell) y Michael Rapaport (La guerra en casa).

Sophie. Un asesinato en Cork



John Dower (My Scientology Movie) investiga la muerte de Sophie Toscan du Plantier, una productora francesa de televisión de 39 años que fue asesinada mientras disfrutaba de unas vacaciones en Cork (Irlanda) la noche del 23 de diciembre de 1996. El periodista local Ian Bailey sería acusado por su asesinato en diversas ocasiones, pero escaparía siempre con tretas, hasta que en 2019 finalmente fue acusado a 25 años de prisión. Una condena que a día de hoy no cumple.

