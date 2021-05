20 miniseries de HBO, Netflix, Movistar+ y Amazon Prime Video que deberías ver sin falta

Rápidas y de fácil digestión: el consumo actual en las plataformas ha permitido una proliferación de las miniseries, que no atan al espectador a temporadas eternas y esperas interminables entre tandas de episodios. Un formato con una popularización in crescendo y una mayor relevancia en la temporada de premios.

De la ciencia ficción a la realidad más cruda en HBO

HBO es una de las plataformas que más ha apostado por este formato, un salvoconducto para poder alargar después las de mayor éxito: Big Little Lies, Euphoria... Para ello, la compañía ha contado con grandes nombres del sector cinematográfico y magníficas adaptaciones.

Alex Garland, conocido por sus anteriores trabajos como realizador de Ex Machina o Aniquilación, saltaba al mundo de la televisión de la mano de Devs. Un universo de ciencia ficción sobre un laboratorio secreto en una compañía de ingeniería informática. La miniserie de ciencia ficción involucraba un juego con las dimensiones espaciotemporales, acercando al espectador a uno de las mejores ficciones de los últimos años.

Muchos más duros han sido los relatos basados en hechos reales de Chernobyl, Patria y Podría destruirte, tres series que comparten una fuerte crítica social y un mensaje para que aprendamos a no repetir el pasado. Así se trataban temas como el de la explosión de la central nuclear ucraniana en los 70, el conflicto vasco y la violación de Michaela Coel, protagonista y creadora de Podría destruirte. Tópicos en los que no se queda atrás una excelsa Amy Adams con el thriller de asesinatos Heridas Abiertas, basado en la obra de Gillian Flynn y premiado en todo el mundo. Un catálogo de miniseries que podría completarse con innumerables y magníficas producciones como Watchmen, Burning bush, Years and years, It's a sin, La conjura contra América...

La enorme oferta de Netflix

El servicio de streaming de Reed Hastings se ha convertido en uno de los mayores repositorios de series y películas en la actualidad. La plataforma cuenta así con incontables miniseries de las que poder disfrutar, destacando especialmente aquellas con un toque social y crítico.

The Get Down, Unorthodox, Así nos ven o Gambito de dama comparten de esta forma una visión contra el racismo y el machismo que han azotado durante siglos al mundo. De un grupo de música del Bronx a la comunidad ultraortodoxa judía estadounidense, pasando por la injusticia de las autoridades norteamericanas o la ardua labor de una ajedrecista fémina en los años 60, Netflix contiene ficciones para todos los gustos. Importante mención a producciones especialmente creativas como Maniac, protagonizada por Emma Stone, Jonah Hill y Justin Theroux, que habla sobre un ensayo farmacéutico fallido.

Mucha policía y un viaje al pasado patrio en Movistar+

La plataforma de la compañía Movistar brilla especialmente en la creación de sus contenidos originales, que cada vez se posicionan como algunas de las mejores ficciones del momento. Esto ha permitido que algunos grandes nombres del cine español como Rodrigo Sorogoyen (El reino, Que Dios nos perdone) colaboren con el servicio de streaming en la creación de miniseries. Así llegaba el año pasado Antidisturbios, donde un problemático desahucio descontrolado hacía que un grupo especial de la policía sufriera una serie de consecuencias. No sería la única ficción de esta índole. En 2020, Dani de la Torre y Alberto Marini también creaban La unidad, un thriller basado en una unidad de la Policía Nacional especializada en terrorismo yihadista.

Mucho más emotivo era el viaje al pasado de las series El día de mañana, Arde Madrid y El Palmar de Troya. La primera protagonizada por Aura Garrido y Oriol Pla en un viaje a la Barcelona de los años 60, mostrando la búsqueda de oportunidades prometedoras que ofrecía la gran ciudad. Por su parte, Paco León nos traía la historia de Ava Gardner en España con Arde Madrid y la docuserie El Palmar de Troya nos enseñaba la historia de la secta andaluza.

De Woody Allen a Reese Witherspoon, lo mejor de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha apostado fuerte por los contenidos realizados por grandes directores como Woody Allen (Manhattan) o Stephen Frears (Philomena), producidos por figuras de reconocido renombre como la actriz Reese Withersopoon o escritos por guionistas con la larga trayectoria de Russell T. Davies (Queer as folk).

En Crisis en Seis Escenas, Woody Allen contaba con la presencia de Miley Cyrus. La miniserie cómica se ambienta en el seno de una familia de clase media en los turbulentos años 60 de Estados Unidos, quien es sorprendida por un inesperado invitado. Por su parte, Little Fires Everywhere contaba como productora y protagonista con Witherspoon y se basaba en el conflicto creado entre una periodista local y su vecina, con la llegada de esta última al lugar.

Mucho más controvertidas son A Very English Scandal, Mis experiencias sexuales con Dick y ZeroZeroZero. Russell T. Davies escribía la miniserie A Very English Scandal, dirigida por Setephen Frears, sobre la historia real del primer político británico gay, quien era procesado por intento de homicidio. Así mismo, Mis experiencias sexuales con Dick se adentraba en la crisis de una matrimonio (Kathryn Hahn y Griffin Dunne) obsesionado con un profesor llamado Dick (Kevin Bacon). Además, Amazon Prime también cuenta en su catálogo con ZeroZeroZero, la miniserie italiana que adapta el libro homónimo de Roberto Saviano sobre un enorme cargamento de cocaína.