Semana de universos distópicos en los servicios de streaming, con el estreno de las serie El caballero negro, Mulligan y Last Light. Unos días en los que la ficción documental La reina Cleopatra continuará causando controversia, después de la elección de una actriz de raza negra en el papel de la reina egipcia. Mientras tanto, otras plataformas apuestan por grandes producciones como Casi muertos o Ciudad en llamas.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

La reina Cleopatra (Netflix)

Enmarcada dentro de la antología Reinas de África, la segunda temporada de esta ficción, que aborda la figura histórica de algunas de las grandes monarcas de todos los tiempos, centra la atención en la última faraona de Egipto. Esta serie producida por Jada Pinkett Smith causaba controversia con la elección de la actriz británica Adele James (Casualty) y despertaba así un interés inusitado en esta producción.

Casi muertos (Disney+)

Gina Rodriguez (Jane the virgin) interpreta a Nell Serrano en la serie creada por Casey Johnson y David Windsor (The Real O'Neals), una mujer soltera y sin dinero cuya vida se encuentra en uno de sus momentos más bajos. La joven intenta reconstruir de cero su carrera que dejó aparcada hace 10 años, pero el único trabajo que encuentra es de redactora de necrológicas. Así, Nell empezará a recibir consejos vitales de alguien que no le gusta mucho.

El caballero negro (Netflix)

El cineasta coreano Choi Ui-seok (Choi Ui-seok, Master) se ha embarcado en la realización de esta producción original de Netflix, que nos traslada al año 2071. En el futuro, el mundo ha sido diezmado por la contaminación del aire y solo el 1% de la oblación ha conseguido sobrevivir al desastre, mientras que las clases sociales se han impuesto y aquel que desee salir al exterior siempre debe vestir una máscara de gas. Un ambiente en el que los caballeros, repartidores de paquetes para cubrir las necesidades esenciales de la población, deberán luchar contra los ladrones.

Ciudad en llamas (Apple TV+)

De los creadores de Gossip Girl y Dinastía, Josh Schwartz y Stephanie Savage, llega al streaming el thriller dramático Ciudad en llamas. Esta serie narra la vida de una universitaria que es tiroteada en Central Park el 4 de julio de 2003. La investigación hará que una serie de incendios en Nueva York, la escena musical de la ciudad y una familia millonaria sean conectados con este sucesos. El reparto está encabezado por Wyatt Oleff (Esta mierda me supera), Chase Sui Wonders (Bodies Bodies Bodies), Jemima Kirke (Sex Education) y Nico Tortorella (Scream 4).

A Town Called Malice (SkyShowtime)

Serie británica que se ambienta en la España de los años 80, más concretamente en la Costa del Sol. Así, una familia criminal de ladrones de poca monta decide huir desde Londres para ocultarse de la policía y de una investigación que ha adoptado una gran repercusión. Este thriller criminal protagonizado por Martha Plimpton (Generation) y Jason Flemyng (Hierve) aterriza ahora en SkyShowtime, suponiendo una nueva oportunidad después de que Sky decidiera no renovarla por una segunda temporada.