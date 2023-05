Ester Expósito nos ha cautivado con su papel en ‘Venus’, la serie de Amazon Prime Video cuya trama giraba en torno a la actriz como principal protagonista.

Pero esta vez hemos venido a hablar del nuevo proyecto que la joven se trae entre manos y que le arrastra a Netflix, la cuna donde comenzó a despegar su carrera profesional con su interpretación como Carla en ‘Elite’. Esta serie supuso un antes y un después, pues la convirtió en la joven promesa indiscutible del cine español.

La gran apuesta de Netflix

La nueva serie que Netflix se trae entre manos es ‘Bandidos’, formado por ocho episodios donde Ester Expósito volverá a tener un papel protagonista. Se trata de un thriller mexicano del director de 'Rambo V' sobre un grupo de atracadores que llevan a cabo un gran robo bajo el agua.

A pesar de que su estreno no tiene previsto que sea hasta 2024, cabe esperar que sea una de las series más vistas y prometedoras de Netflix. Las expectativas están muy altas no solo por la calidad del contenido que nos ofrece esta plataforma de pago y por la apuesta de Expósito entre el reparto de protagonistas, sino por presumir de un rodaje en el territorio español.

Además, se trata de una de las grandes apuestas de esta plataforma en México tras el final de 'Narcos', la serie que también se ambientó en este país.

Sinopsis de ‘Bandidos’

En este thriller se cuenta la historia de Miguel (Alfonso Dosal) y su cómplice Lilí (Ester Expósito), que se unen a un grupo de bandidos que intentan recuperar el tesoro de una tumba submarina de un galeón español, que se hundió en el Golfo de México durante la Guerra de la Independencia. Sin embargo, no serán los únicos que buscan hacerse con este valosísimo botín.

Pablo Tébar es el creador de la serie y Adrian Grunberg (Rambo: Last Blood, Vacaciones en el infierno), se lleva el mérito de director. El resto del reparto incluye a Juan Pablo Medina (La casa de las flores), Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever), Nicolás Furtado (El marginal), Andrés Baida, Andrea Chaparro, Juan Pablo Fuentes y Bruno Bichir, entre otros.

El equipo técnico de Bandidos lo forman Pablo Tébar como showrunner principal y Adrian Grunberg como director, que también actúa como productor ejecutivo junto a Stacy Perskie (Vacaciones en el infierno, Elysium), Mark Holder (Beasts of No Nation), Christine Holder (Beasts of No Nation) y Andrew Wilson (The Mauritanian).

Las productoras líder de esta serie son Redrum y Wonder Street, que anteriormente trabajó para Netflix en la miniserie Madam C. J. Walker: una mujer hecha a sí misma.

"Bandidos se está cocinando"

Hace solo unos días, Ester Expósito compartía en sus redes sociales una foto donde adelantaba algunos detalles sobre el rodaje de 'Bandidos'.

