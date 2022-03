Zoë Kravitz aclara sus declaraciones sobre el casting de 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace': "No me dijeron que era demasiado negra para Catwoman"

Tras haber encendido titulares por doquier con sus declaraciones sobre El caballero oscuro: La leyenda renace, Zoë Kravitz ha publicado en sus 'stories' de Instagram un comunicado en el que desmiente dichas noticias y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas por "el periodismo clickbait".

Kravitz había asegurado que se la vetó para los castings de El Caballero Oscuro: La leyenda renace por ser "demasiado urbana" (un eufemismo para "negra"). Y, aunque la prensa interpretó que el papel al que aspiraba era el de Catwoman, la actriz puntualiza ahora que no era el caso.

"No me dijeron que era demasiado 'urbana' para interpretar a Catwoman", señala Zoë Kravitz. "No hubiera tenido sentido que se plantearan tenerme en ese papel entonces", prosigue, y remacha: "Quería HACER UNA PRUEBA para un pequeño papel en la película y me dijeron (no sé quién lo hizo, pero así fue como me lo explicaron) que no querían 'ponerse urbanos' con el papel".

Desmentido de Zoë Kravitz sobre su polémica acerca de 'El caballero oscuro'. Cinemanía

"Oí aquello hace 10 años, y eran unos tiempos muy diferentes", añade la actriz antes de proseguir con su desmentido. "No dije eso para señalar a nadie con el dedo ni para hacer que nadie, ni Chris Nolan, ni los productores o el equipo de casting, pareciese racista, porque creo de verdad que no iban con malas intenciones. Solo estaba dando un ejemplo de lo que suponía ser una mujer de color en la industria en aquella época".

"Insisto en que fue hace mucho tiempo y que cosas como aquella se decían sin pensar", indica Zoë Kravitz antes de despedirse con un tirón de orejas a la prensa: "Aunque me alegra mucho que estemos intentando evolucionar, será mejor que nos calmemos, y que comprobemos las declaraciones antes de escribir cosas que no son verdad".