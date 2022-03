Zoë Kravitz se quedó sin ser la Catwoman de Nolan por su color de piel

Qué interesantes son los eufemismos, y cuánto revelan de la sociedad que los pone en juego. Un tema del que Zoë Kravitz puede hablar largo y tendido: la actriz, que interpreta a Catwoman en The Batman, ha recordado que ya aspiró al papel de la ladrona en 2012, cuando Christopher Nolan preparaba El caballero oscuro: La leyenda renace, y que los responsables de casting de dicha cinta la rechazaron por ser "demasiado urbana". Es decir, "demasiado negra".

En una entrevista con The Guardian (vía Hollywood Reporter), Kravitz recuerda que no se le permitió presentarse a las audiciones para ser Selina Kyle, un rol que acabó recayendo en Anne Hathaway. "No sé si la orden llegó directamente de Chris Nolan. Creo que debió ser cosa de algún director de casting, o de su ayudante", explica.

"Lo duro de aquel momento, como mujer de color y como actriz, fue tener que oír que no podía hacer la audición debido al color de mi piel, con la palabra 'urbana' sonando por todas partes", prosigue.

En 2015, cuando Mad Max: Furia en la carretera le proporcionó su primer rol notable, Kravitz habló sobre el incidente. "Me dijeron que no iban a darme una audición para un pequeño papel porque no querían 'ponerse urbanos'. Y me quedé en plan '¿Qué tiene eso que ver con nada? ¿Se piensan que voy a interpretar el papel en plan 'Yo, Batman, ¿qué pasa, tío?".

Kravitz tiene razones de sobra para ese desagrado. En EE UU, el término 'urbano' como eufemismo para los afroamericanos y/o los latinos empezó a usarse a mediados de la década de 1960 a resultas de la llamada 'huída blanca' ('white fligth'), el fenómeno merced al cual los caucásicos de clase media migraron a las urbanizaciones de periferia, convirtiendo los cascos urbanos de muchas ciudades en guetos para los pobres de piel oscura.

A partir de la década siguiente, el término pasó a aplicarse a la música grabada por dichas comunidades, y aún hoy sirve para catalogar a los artistas de hip hop, R&B y géneros afines. Dado que algunas versiones de Catwoman (entre ellas, la de Frank Miller en Batman: Año Uno) han reimaginado a Selina Kyle como una mujer negra o de raza mixta, el personaje resulta mucho más 'urbano' de lo que aquellos responsables de casting están dispuestos a reconocer.