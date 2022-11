'Yo, Tonya' convenció a Margot Robbie de que era "buena actriz" (y de que debía trabajar con Tarantino)

Apenas han pasado 10 años desde que el mundo conociera a Margot Robbie en una curiosa pareja de películas: Una cuestión de tiempo (con un papel secundario) y El lobo de Wall Street (que coprotagonizaba con Leonardo DiCaprio). Desde entonces, esta actriz australiana se ha labrado una carrera modélica, siendo nominada al Oscar en dos ocasiones (por Yo, Tonya y El escándalo), participando en cerca de 30 películas, topándose con un personaje icónico como Harley Quinn y brillando en su faceta de productora, tras fundar en 2014 su sello Lucky Chap. Hoy la tenemos en cines con Ámsterdam y en breve volveremos a tenerla con Babylon de Damien Chazelle (estreno 20 de enero), que bien podría asegurarle una tercera nominación de la Academia. No hay duda, Robbie ha triunfado.

De ahí que los BAFTA hayan hecho una excepción en su forma de plantear homenajes. El evento BAFTA: A Life in Pictures suele estar reservado a intérpretes y cineastas con décadas de trabajo a sus espaldas, pero el ascenso de Robbie ha sido tan rutilante que según recoge The Hollywood Reporter le han dado uno de todos modos. El último BAFTA: A Life in Pictures se ha centrado así en la trayectoria de Robbie, y la actriz ha tenido oportunidad de reflexionar sobre su carrera. En este sentido, Robbie considera clave para ella haber interpretado en 2017 a la patinadora Tonya Harding. “Con Yo, Tonya fue la primera vez que vi una película y dije ‘vale, soy una buena actriz’”, asegura. Pensó de hecho que “era lo bastante buena” como para “acercarse a sus ídolos”.

Así es como se cruzó en el camino de Quentin Tarantino. Entonces no lo sabía, pero el cineasta preparaba Érase una vez en Hollywood cuando Robbie adquirió esa confianza en sí misma, de forma que poco después era su única candidata para interpretar a Sharon Tate. La película, considerada por el propio Tarantino como la mejor de su carrera, despertó polémica por el escaso número de escenas con el que contaba Tate, pero Robbie ha vuelto a quitarle importancia a eso durante el evento. En su lugar, ha preferido recordar cómo luego de que se estrenara Érase una vez en Hollywood quiso emular una de sus escenas: aquélla en la que Tate entra en un cine para ver una película donde aparece.

En este caso, claro, la película era Érase una vez en Hollywood, y Robbie fue a verla como una espectadora más. “Fui allí, la vi un martes por la tarde al azar y me senté más o menos en el mismo asiento. Tuve más o menos la misma experiencia, incluso hasta el hecho de que la persona a la que le compré la entrada me dijo ‘pero tú estás en la película’, y yo dije: ‘lo sé’”, contó Robbie entre risas. La persona de la taquilla le pidió una foto incluso, exclamando “¡Prácticamente estamos haciendo la escena de la película!”.

