Margot Robbie confirma la cancelación de su versión de 'Piratas del Caribe': "Disney no quiere hacerla"

Fue en abril de este mismo año cuando, en mitad del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el actor estadounidense admitía que, ni aunque Disney le ofreciese "300 millones de dólares y un millón de alpacas", volvería a una película de Piratas del Caribe. Sin embargo, a pesar de la tristeza que causaba en los fans tener que despedirse del mítico Capitán Jack Sparrow, todo parecía indicar que a la franquicia de piratas más famosa del cine todavía le quedaban historias por contar.

Dos meses más tarde, Disney anunciaba un spin-off de Piratas del Caribe protagonizado por Margot Robbie y escrito por Christina Hodson (con quien la actriz ya había trabajado en Aves de presa). Tras la noticia de que existía la posibilidad de que las famosas películas contaran con una sexta entrega, el productor Jerry Bruckheimer (uno de los responsables de la existencia del fenómeno Piratas del Caribe) admitía, en una entrevista para el Sunday Times, que se estaban desarrollando dos guiones para la nueva película, "uno con ella [Margot Robbie] y otro sin ella".

Finalmente, parece ser que Disney ha prescindido de ese primer guion "con ella". En una entrevista para Vanity Fair, la actriz que dio vida a Harley Quinn ha anunciado que no va a aparecer en el spin-off de la franquicia. Según ha explicado la intérprete, "teníamos una idea y estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mil años, la posibilidad de tener un papel protagonista femenino (no en su totalidad, pero sí un tipo de historia diferente), lo cual pensamos que sería muy guay, pero supongo que no quieren hacerlo", ha comentado sobre la posición de Disney al respecto.

Con la llegada de esta noticia, la pregunta que surge es evidente: ¿Significa esto un posible retorno de Johnny Depp como Capitán de la Perla Negra? Aunque el actor negase su participación en la franquicia, tras la resolución de los tribunales, el posible retorno de Jack Sparrow parece ser una posibilidad. "Después del veredicto, creo absolutamente que Piratas del Caribe está preparada para un reboot con Johnny Depp como el Capitán, de nuevo a bordo", afirmaba un ex ejecutivo de Disney en una entrevista para People. Sin embargo, el actor todavía no se ha pronunciado.

En cuanto a la actriz de Yo, Tonya, la podremos ver en su papel de Barbie el próximo verano y en Babylon, la nueva producción de Damien Chazelle que contará con la participación, junto a la actriz australiana, de Brad Pitt, Olivia Wilde y Tobey Maguire.

