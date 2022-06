¿Regresará Johnny Depp a la franquicia ‘Piratas del Caribe’? Un ex ejecutivo de Disney lo tiene claro

El capitán Jack Sparrow continúa siendo el personaje más querido de Johnny Depp. Para prueba la imitación del actor en una de las sesiones de su juicio contra Amber Heard y las diversas polémicas con Disney tras su salida de la sexta entrega de Piratas del Caribe. Una abrupta ruptura con la compañía, que ahora podría tener un nuevo capítulo tras la resolución de los tribunales.

Después de que nos enteráramos de que la coprotagonista de Aquaman y ex mujer de Depp tendrá que pagar a este 15 millones de dólares por difamación, y este a su vez dos millones por lo mismo, las redes sociales ardían, otorgando una victoria a medias para el estadounidense. Un hecho que, en cualquier caso, no suponía la devolución del dinero perdido por su salida de Piratas del Caribe. ¿Pero podría aparecer Depp en un futuro como el destartalado capitán de la Perla Negra?

La opinión de un ex ejecutivo de Disney

Su descalabro con Disney ha provocado que Depp reitere en varias ocasiones que no volverá a Piratas del Caribe, algo que no ha impedido que los espectadores continúen manteniendo la esperanza. Un deseo que ha sufrido un repunte ante las palabras de un ex ejecutivo de Disney, que apuntaba para People el posible retorno futuro de Depp como Jack Sparrow.

"Después del veredicto, creo absolutamente que Piratas del Caribe está preparada para un reboot con Johnny como el Capitán, de nuevo a bordo", señala el ejecutivo. "Hay demasiado potencial en taquilla para un personaje tan querido y profundamente arraigado en la cultura Disney". Por el momento, la Casa del Ratón no ha confirmado nada y seguirá adelante con su proyecto junto a Margot Robbie, en la sexta entrega.

"Con [el productor] Jerry Bruckheimer en lo más alto del éxito de Tom Cruise en Top Gun: Maverick, hay un gran apetito por traer de vuelta a estrellas de Hollywood rentables en franquicias masivamente populares", añade el ejecutivo sobre la presencia de Bruckheimer en el nuevo filme. ¿Veremos a Depp tras el catalejo otra vez?

