Margot Robbie casi deja de actuar tras 'El lobo de Wall Street'

Como en tantos otros casos, la fama le llegó a Margot Robbie de la noche a la mañana. Antes de ser elegida para interpretar a Naomi en El lobo de Wall Street, los créditos de esta actriz iban poco más allá de la telenovela australiana Neighbours, y llegado 2013 compatibilizó en carteleras tanto el aclamado film de Martin Scorsese como la no menos querida Una cuestión de tiempo: comedia romántica de Richard Curtis donde tenía un papel secundario. El lobo de Wall Street se basaba en la vida real de Jordan Belfort, aquí interpretado por Leonardo DiCaprio, y la actuación de Robbie fue muy elogiada en paralelo a suscitar muchos comentarios por las escenas subidas de tono que debía encabezar.

10 años después, Robbie es una estrella con su propia productora, Lucky Chap, y además de encarnar a un personaje tan querido como Harley Quinn en DC ha sido nominada al Oscar en dos ocasiones: por Yo, Tonya y por El escándalo. 2023 apunta a ser un año clave para su carrera, pues estrenará tanto Babylon (lo nuevo de Damien Chazelle que llega el 20 de enero a España) como Barbie (que protagoniza junto a Ryan Gosling bajo la dirección de Greta Gerwig, con fecha fijada para el 21 de julio de 2023). Al hilo de Babylon, que se estrenará en EE.UU. a finales de diciembre, Robbie ha protagonizado una completa entrevista con Vanity Fair donde hace memoria de los primeros compases de su carrera, marcados por El lobo de Wall Street. Fue cuando se planteó dejar de actuar.

“Algo pasaba en esos primeros momentos y todo era bastante horrible. Recuerdo decirle a mi madre: ‘No creo que quiera hacer esto’. Y ella me miró, con la cara completamente seria, y me dijo ‘cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que el único camino era hacia adelante”, reflexiona Robbie, al estilo de Jennifer Lawrence cuando hace unas semanas recordaba lo intenso que fue el inicio de su carrera, y cómo perdió el control. Robbie recuerda que, según se estrenó El lobo de Wall Street, los papeles que le empezaron a llegar era de rubia explosiva, estilo Naomi. “A la gente le encanta poner a la gente en cajas”, reflexiona con amargura.

Tampoco olvida las presiones que sufrió al aceptar coprotagonizar El lobo de Wall Street. “Era muy consciente de que el guion me describía como ‘la rubia más sexy de la historia’. Está claro que no soy la rubia más sexy de la historia. Me aterrorizaba que la gente viera la película y pensara ‘hum, no es tan buena’”.

