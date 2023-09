Woody Allen opina sobre el caso Rubiales: "Debería pedir disculpas por el beso a la futbolista, pero no quemó un colegio"

Woody Allen, presente en el Festival de Venecia con su película número 50, titulada Golpe de suerte, ha dado su opinión sobre la polémica en torno a Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) actualmente suspendido en respuesta al beso que dio a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial.

El cineasta neoyorquino se ha pronunciado sobre la controversia en una entrevista con el periódico español El Mundo, donde se le pregunta directamente por ello. "Bueno, solo sé lo que salió en el periódico", responde. "Lo primero que pensé es que no se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: 'No hagas eso".

"En cualquier caso, es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien", prosigue. "Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien".

"Como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto... pero no fue como si hubiera quemado un colegio". En conclusión, Allen considera que Rubiales debería "pedir disculpas y asegurar que no lo volverá a hacer. Y hecho eso, seguir los dos adelante".

Unos días después de los hechos y la indignación pública que acarrearon, la FIFA suspendió provisionalmente a Rubiales de "toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional" durante 90 días. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abrió un expediente por una infracción calificada de "grave".

