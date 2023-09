Este es el papel de la hija mayor de Woody Allen en sus últimas películas

Woody Allen regresó al Festival de Venecia para presentar fuera de competición Golpe de suerte, el largometraje número 50 de su extensa filmografía. A sus 87 años, el cineasta desfiló por la alfombra roja de la Mostra acompañado por su mujer, Soon-Yi Previn, y sus hijas Bechet y Manzie Tio, a quienes adoptaron poco después de casarse.

Woody Allen y Soon-Yi Previn se casaron en Venecia en 1997. Dos años después de la boda, adoptaron a Bechet a los seis meses de nacer en China y, al año siguiente, a Manzie Tio en Texas. Con 24 años, Bechet Allen ya ha demostrado su interés en el mundo del cine, donde podría seguir los pasos de su padre. Se ha graduado en Historia del Arte y Cine en el Bard College de Nueva York.

De hecho, su presencia Venecia no era únicamente por motivo familiar, sino que la joven ha formado parte del equipo de Golpe de suerte como ayudante de vestuario. La propia Bechet ha publicado una storie de Instagram donde recoge su nombre en los créditos y se declara "orgullosa y honrada de haber sido una pequeña parte de esta increíble película", que ha presentado en el certamen junto a sus padres y su hermana.

Manzie Tio Allen y Bechet Allen Instagram @bechet_allen

Golpe de suerte no es la primera película de Woody Allen en la que participa Bechet. La joven ya fue meritoria en el departamento de vestuario del filme anterior del neoyorquino, Rifkin's Festival (2020), rodado en San Sebastián, con la premiada diseñadora de vestuario española Sonia Grande, colaboradora habitual de Allen desde Vicky Cristina Barcelona (2008), como jefa.

"Es una chica a la que le gusta mucho el mundo de la moda y es muy creativa. Creo que tiene mucho talento, es muy artista", contó la diseñadora en una entrevista con Vanity Fair donde también reveló que la pandemia de covid truncó los planes de Bechet Allen de venir a España para trabajar con ella en otra película.

Bechet Allen defiende a su padre, Woody Allen

En los últimos años, Bechet ha sido, junto a su hermanastro Moses Farrow, una firme defensora de Woody Allen ante la reaparición de las acusaciones de abuso sexual que Dylan Farrow mantiene contra quien fue su padre adoptivo.

"Nunca he querido involucrarme en discusiones sobre mi padre en redes sociales, pero ha llegado un punto en el que no podía continuar callada. No voy a seguir pretendiendo que no sucede nada y voy a defenderle", expresó en 2018. "Mi padre siempre ha sido cariñoso y amable conmigo. Es mi turno de demostrarle mi apoyo".

Tiempo después, con el estreno del documental Allen vs. Farrow en 2021, reafirmó sus palabras mientras cargaba contra la visión sesgada que se daba de todo el asunto en el filme. "He investigado, y puedo, con la conciencia clara y sin duda, defender a mi padre de la falsa acusación de que abusó de su hija, Dylan”, afirmaba.

"Además, acusar falsamente a alguien de abuso, violación, etc, perjudica las alegaciones de la gente que sí ha tenido que experimentar estos hechos traumáticos. Es repugnante e imperdonable", concluía Bechet.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.