Dónde ver 'Wish' online: la película con la que Disney celebró su centenario llega al streaming

2023 fue un año complicado, digamos, para The Walt Disney Company. La Casa del Ratón quería celebrar su centenario (la compañía como tal había sido fundada en octubre de 1923 por Walt Disney y su hermano Roy) y había preparado para ello unos cuantos fastos, pero la euforia quedó suprimida por la sucesión de fracasos en taquilla.

Fueron especialmente dolorosos los de Mansión encantada, Indiana Jones y el dial del destino y The Marvels, que a su vez dentro del MCU venía a agravar la mala sensación despertada en streaming por la serie Invasión secreta. Y luego estuvo lo de Wish: El poder de los deseos.

Wish es el autodenominado “clásico número 62” de Walt Disney Animation, un largometraje que fue concebido desde el principio como una forma de celebrar esos 100 años de existencia enamorando al público familiar.

Dirigida por Chris Buck y Fawn Veerasunthorn, el argumento de Wish ya obedecía como tal a esta intención, pues su centro era una estrella que podía conceder deseos (tal y como ocurría, más o menos, con otros astros aparecidos en Pinocho o Tiana y el sapo). Wish nos llevaba al reino de Rosas, inspirado en la iconografía española, y la protagonista era Asha (voz original de Ariana DeBose).

Asha debía enfrentarse al Rey Magnífico (Chris Pine), y sus aventuras estaban articuladas como un musical animado de esos que tan bien se le han dado siempre a la Casa del Ratón. Además tenía la particularidad de que sus dibujos animados fueran NPR shading: esto es, la combinación de 3D y 2D que ahora mismo presentan las películas de animación más ambiciosas en cartelera, estilo la saga Spider-Man: Un nuevo universo o las últimas entregas de El gato con botas y Tortugas ninja.

Wish lo tenía todo, en fin, para convertirse en un taquillazo, pero Disney no se libró de su mala racha cuando la película se estrenó el pasado 24 de noviembre. Las críticas fueron tirando a tibias y Wish no logró unos números demasiado reseñables.

Más tarde los Globos de Oro le dieron una nominación a Mejor película de animación, pero los Oscar se olvidaron de ella y así ha ocurrido que el film centenario de Disney (lleno de referencias a la filmografía selecta del estudio) ha pasado un poco sin pena ni gloria. Pero todo podría cambiar con su llegada al streaming.

Dónde y cuándo ver 'Wish' en streaming

Wish ha terminado su andadura en cines con 254 millones de dólares a nivel global (apenas ha rentabilizado su presupuesto de 200 millones), aunque quizá la temporada navideña haya ayudado a algunos ingresos extra.

Pero va siendo hora de saltar al streaming y comprobar si ahí puede tener una segunda vida. Tras una holgada espera Disney se ha decidido a poner fecha a Wish para su llegada a Disney+: será este 3 de abril, cuando hayan pasado más de cuatro meses desde el estreno original.

La Casa del Ratón cuenta con precedentes como Encanto o Mundo extraño (el mayor fracaso animado de la historia de Disney) a la hora de confiar en que el streaming pueda revitalizar la discreta acogida de Wish, y enderece una fase bastante delicada para la empresa.

Una que ahora mismo se está intentando subsanar, por ejemplo de cara al siguiente clásico animado que llegará a salas después de Wish: El poder de los deseos. Será Vaiana 2, anunciada por sorpresa hace unos meses, y con estreno fijado para este 27 de noviembre.

