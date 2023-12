Will Smith explica cómo resucitará su personaje en 'Soy Leyenda 2'

La secuela de Soy leyenda está cerca de ser una realidad. El filme protagonizado por Will Smith fue un verdadero éxito en 2007, siguiendo la oleada del cine apocalíptico y de zombies. En pleno resurgir del género con series como The Last of Us y las nuevas ficciones de la franquicia The Walking Dead, o películas como Ejército de los muertos de Zack Snyder, el actor hollywoodiense regresará al papel de Robert Neville.

Smith acudía estos días como invitado especial al Festival de Cine Internacional del Mar Rojo, donde se reencontraba con compañeros de profesión como Johnny Depp, y donde aportaba nuevos detalles sobre la segunda entrega de esta franquicia.

En el final oficial de Soy leyenda, Robert Neville (Will Smith) quedaba atrapado junto a otros dos supervivientes en el laboratorio donde el virólogo lleva a cabo sus experimentos. Un momento en el que decide sacrificarse para salvar a Anna Montez y al pequeño Ethan, entregándoles una muestra de sangre como antídoto con la esperanza de evitar el fin definitivo del mundo.

Final alternativo de 'Soy leyenda': la clave de la secuela

Sin embargo, el director contó con una versión alternativa en el lanzamiento del DVD. Los mutantes perseguían hasta allí a los tres protagonistas, debido a que custodiaban a una de las suyas para experimentar en la búsqueda de una cura. Esto demostraba que aún conservaban un pequeño atisbo de humanidad. De esta forma, Neville hace entrega del cuerpo de la mujer a los suyos, quien parece enferma y no lograr salir ilesa, y así consigue escapar junto a Anna y Ethan, después de que los demás mutantes vean sus buenas intenciones.

"Tienes que ser un verdadero fan de Soy leyenda para saber esto, pero en la primera versión en cines, mi personaje muere, pero en el DVD había una versión alternativa del final en el que mi personaje sobrevivía. Vamos a seguir la mitología de la versión del DVD", confesaba Will Smith.

Pese a ambos finales, el director del filme, Francis Lawrence llegó a confesar en el podcast Happy Sad Confused que no quedó contento con ninguno de ellos. Este se arrepentía de no haber adaptado fielmente el desenlace de la novela original de Richard Matheson en la que se basa el filme. "La verdad es que actualmente es el que haría. Habría hecho la película de tal manera que pudiéramos cerrar con el final de la novela sin cambios en la historia", revelaba.

Aún habrá que esperar para conocer más detalles sobre el filme que también contará con la presencia del actor, director y productor Michael B. Jordan. Pero, a juzgar por las palabras de Smith, quien reconoce que "el guion ya está escrito", podría estar más cerca de lo que creíamos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.