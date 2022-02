'We Don't Talk About Bruno' ('Encanto') es la primera canción superventas de Disney en casi 30 años

Para tratarse de una canción sobre un oscuro secreto familiar, We Don't Talk About Bruno está convirtiéndose en uno de los mayores hits musicales de la historia de Disney. La canción compuesta por Lin-Manuel Miranda para Encanto ha conquistado el número 1 de la Billboard Hot 100, el ranking de los sencillos más vendidos en EE UU, desplazando de ese puesto nada menos que a Adele y su Easy On Me.

Aunque parezca mentira, éxitos recientes del estudio como Let It Go (de Frozen) no habían llegado al top de Billboard. De hecho, We Don't Talk About Bruno es la primera canción Disney que se alza con la codiciada posición desde A Whole New World, la balada insignia de Aladdin, en 1992.

Las cifras de We Don't Talk… también hablan de lo mucho que ha cambiado el negocio musical desde aquellos días de alfombras voladoras. Según Collider, la canción solo ha tenido un millón y medio de reproducciones en la radio estadounidense, pero sus reproducciones en streaming se acercan a los 35 millones dentro de la superpotencia. Así pues, las emisoras están tomando nota e incorporándola a sus listas.

Asimismo, aunque Lin-Manuel Miranda sea uno de los compositores de música pop más famosos en EE UU, el tema sobre el miembro exiliado de la familia Madrigal es la primera canción con su firma que llega a encabezar las listas de sencillos.

El éxito de We Don't Talk About Bruno, además, se ha visto anticipado por el de la BSO de Encanto en su totalidad: el álbum ocupa el número uno de la lista correspondiente desde hace tres semanas.

