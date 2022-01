'Encanto': ¿Eres capaz de seguir la coreografía de 'No se habla de Bruno'?

Encanto ya es oficialmente el nuevo fenómeno animado de Disney, un musical colombiano que ha conquistado a la audiencia con su magia, su originalidad y sí, con esa banda sonora firmada por Lin-Manuel Miranda que ya ha arrasado en la lista de Billboard EE.UU.

Entre las muchas y muy pegadizas canciones que encontramos en la historia, hay una que sin duda no puedes dejar de tararear cuando acabas de ver el filme: nos referimos a No se habla de Bruno, We Don’t Talk About Bruno en inglés.

Ahora, Disney ha desvelado cómo se hizo la coreografía para este tema, con una comparativa en la que vemos la secuencia de danza en la película animada y a los bailarines reales que sirven como modelos. El ensayo coreografiado por Jamal Mills se ha rodado en una única toma, mostrando a los bailarines perfectamente compenetrados y sincronizados entre ellos.

Como decíamos, desde que Encanto llegara a las pantallas, su banda sonora a cargo de Lin-Manuel Miranda se ha convertido en todo un fenómeno, colando sus canciones en el número 1 del top Billboard 200 y arrebatando la primera posición al último disco de Adele, 30.

Además de No se habla de Bruno, la banda sonora cuenta con otros temas de fama proporcional como En lo profundo y Dos oruguitas, la más publicitada por Disney e interpretada por Sebastián Yatra. Esta balada, la única cantada íntegramente en español en la producción, ha sido promovida por la Casa del Ratón en la categoría a Mejor canción original, y de hecho ha sido nominada para los Globos de Oro.

Todo indica que si Encanto tiene presencia en los próximos Oscar (algo muy probable), Dos oruguitas sería la aspirante a Mejor canción, pero no se puede descartar que la fiebre despertada por No se habla de Bruno provoque cambios en la opinión de los académicos.

